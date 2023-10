Szingapúrban, a világ egyik legdrágább országában mindig is luxusnak számított a saját autó. De a költségek mostanra teljesen elszálltak.

A 10 évre szóló Certificate of Entitlement – egy olyan engedély, amelyet a gazdag városállamban az embereknek meg kell venniük, mielőtt egyáltalán járművet vásárolhatnának – most rekordösszegű, minimum 76 ezer dollárba, mintegy 28 millió forintba kerül, ami több mint négyszerese a 2020-as évinek – derül ki a CNN által idézett Land Transport Authority adataiból.

39,2 milliós engedély a terepjáróra

Ez is csak egy A kategóriás, 1600 köbcentiméteres vagy annál kisebb, kis- és közepes méretű motorral rendelkező gépkocsi megvásárlásának jogát jelenti.

Aki valami nagyobbat vagy feltűnőbbet szeretne - például egy SUV-t -, annak 106 630 dollárt (39,2 millió forintot) kell kifizetnie. Aztán ott vannak magának a járműnek a költségei is, amelyekre gondolni kell.

Az autós kvótarendszert 1990-ben vezették be a forgalom minimalizálása és a károsanyag-kibocsátás csökkentése érdekében az 5,9 millió lakosú, de lenyűgöző tömegközlekedési hálózattal büszkélkedő, helyszűkében lévő városállamban.

Ezek után nem csodálkozhatunk azon, hogy a gépkocsik elérhetetlenné váltak az átlagos szingapúri lakosok számára, ahol a háztartások havi átlagjövedelme 2022-ben 7 376 dollár (mintegy 2,7 millió forint) volt a statisztikai hivatal adatai szerint.

Gyenge eladások

Goh, egy helyi autókereskedő azt mondta, hogy "majdnem elájult", amikor hallott az áremelésről. "Az eladások már eddig is olyan gyengék voltak. Ez ráadásul még rosszabb lesz az üzletnek" – mondta el a CNN-nek.

Wong Hui Min, egy kétgyermekes anya azt mondta, hogy lehet, hogy újra kell gondolnia, hogy mennyire támaszkodik az autójára, annak ellenére, hogy azt leginkább a családja számára használja.

"Sokat rohangálok, elviszem a gyerekeimet az iskolába és vissza, és egyéb tevékenységekre is, például úszásoktatásra viszem őket. Szükségem van az autómra. Taxival vagy közös autóval mindenhová eljutni nem kényelmes számomra. Egy szingapúri családnak átlagosan éveket kell spórolnia, csak hogy autót vehessen, hogy segítsen a szükségletein" – folytatta Wong, majd hozzátette:

Nem tudom, hogy hosszú távon megengedhetem-e magamnak, hogy megtartsam az autómat".

A helyiek szerint a világ legdrágább városának számító Szingapúrban élni az elmúlt években rendkívül drágává vált a tartós infláció, az állami lakhatás növekvő költségei és a lassuló gazdaság miatt. A kvótarendszer támogatói szerint azonban a rendszer segített megkímélni Szingapúrt attól a fajta közlekedési káosztól, amely más délkelet-ázsiai fővárosokban, például Bangkokban, Jakartában és Hanoiban is rendszeresen gondot okoz.

Azok, akik nem engedhetik meg maguknak az autós utazási igazolványt, igénybe vehetik Szingapúr kiterjedt tömegközlekedési rendszerét is, mutatnak rá. Ennek hiányában lehetőség van motorbiciklire is, amelynek engedélye az autókhoz képest viszonylag olcsón, 7 930 dollárért (közel 3 millió forintért) szerezhető be.