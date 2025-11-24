Választási csalásnak minősül-e az emberek hamisított videókkal történő megtévesztése? - erről kérdezte meg a Publicus Intézet a magyar választópolgárokat annak kapcsán, hogy mind több mesterséges intelligencia segítségével készült felvétel jelenik meg az országgyűlési választások előtt a kampányban. A Népszava megbízásából készült reprezentatív kutatásban arra is kíváncsiak voltak, hogy az emberek egyáltalán észreveszik-e, ha ilyen tartalmakkal találkoznak.

A felmérésből kiderült:

tíz megkérdezettből nyolc választási csalásnak tartja, ha az embereket hamisított, mesterséges intelligenciával (AI) készült videókkal tévesztik meg.

A megkérdezettek 81 százaléka nyilatkozott úgy, hogy egyetért azzal a kijelentéssel, miszerint az emberek hamisított videókkal történő megtévesztése választási csalásnak számít, és csupán 11 százalék gondolja ennek ellenkezőjét, míg 8 százalék nem válaszolt. Ami pedig a pártszimpátiát illeti: az ellenzékiek 95, a Fidesz szavazóinak 69, a bizonytalanoknak pedig 76 százaléka tartja csalásnak ezeket a tartalmakat.

A megkérdezettek döntő hányada, 85 százaléka szükségesnek is tartaná, hogy törvényileg szabályozzák a mesterséges intelligencia használatát a politikai kampányokban.

A kutatásban megkérdezettek nagy többsége, 95 százaléka úgy gondolja: az embereket könnyű megtéveszteni hamis fotókkal és videókkal. Tízből hét válaszadó mondta, hogy van a környezetében olyan, aki nem ismerne fel egy AI által készített tartalmat.

Úgy tűnik, hogy a mesterséges intelligencia által gyártott hamis videók megítélésében viszonylag nagy az egyetértés a különböző politikai oldalak hívei között.

A megkérdezettek 87 százaléka rossznak tartja, hogy megjelentek ezek az eszközök a kampányban, és csupán 1 százalék jónak, további 6 százalék pedig elfogadhatónak. Ez utóbbi válaszok a kormánypárti szavazók körében jelentek meg a legmagasabb arányban, körükben 14 százalék gondolkodik így.

A megkérdezettek nagy része tisztában van azzal: könnyen előfordulhat, hogy ő maga is megtévesztés áldozatává válik.

Csupán 17 százalékuk állította, hogy szinte mindig felismeri, ha egy videót vagy fotót mesterséges intelligenciával hoztak létre. Az emberek több mint negyede, 26 százalék viszont bevallotta: szinte soha nem ismeri fel ezeket a manipulációkat, és további 15 százalék is gyakran bedől a hamis videóknak.