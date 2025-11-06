Az orosz elnök, Vlagyimir Putyin „élő” beszédei és találkozói sokszor korántsem olyanok, mint amilyennek tűnnek – derítették ki a „Szisztema” nevű újságírói projekt szakértői, akik Putyin irodájának legapróbb részleteire fókuszáltak. A könyvek polcra helyezett sorrendje, az asztalon fekvő tollak és ceruzák pontos elrendezése, sőt, a meghívott vendégek ruházatának apró részletei is azt mutatják, hogy a nyilvánosságnak bemutatott események nem mindig valós időben zajlanak, hanem gyakran korábbi felvételek ismétlései – úgynevezett „konzervek”.

Az időutazások célja, hogy Putyint olyan képpel láttassák, mintha folyamatosan aktívan irányítaná az ország ügyeit és mindenről naprakész lenne. Azonban a részletek árulkodóbbak annál, mint gondolnánk.

Az első nyilvános lelepleződést az orosz állami médián vették észre október végén, amikor bemutatták az egyik eseményt, amelyet 2025. május 12-én tartottak Putyin és az ivanovói terület kormányzója között. A felvételt „élőnek” mutatták be, holott a könyvek elrendezése az irodában nem egyezett meg a valós idővel, a könyvszekrény állapota ugyanis több hónappal korábbi állapotot tükrözött. A projekt készítői rámutattak, hogy ezen a napon Putyin inkább személyes elfoglaltságot választhatott, például a fiait nevelő Alina Kabajeva születésnapját ünnepelte, így a hivatalos esemény valószínűleg egy megismételt videó volt.

2025 február és augusztus között legalább öt hasonló „konzervet” tártak fel.

A „Szisztema” projekt most a közösségi médiában is megosztott további példákat arra, hogy számos olyan találkozón, amelyeket a Kreml hivatalosan tart, a résztvevők ruházata vagy éppen ékszerei eltéréseket mutattak, amelyek leleplezik a valóságot. Mivel a résztvevőket előzetesen arra kérik, hogy az adott „konzervek” felvételei szerint öltözzenek, előfordul, hogy valaki apró részletekre nem figyel – például különböző fülbevalókat vagy karkötőket visel egyazon napon készült különböző felvételeken.

Az árulkodó nyomok

Szvetlana Csupseva, az Orosz Stratégiai Kezdeményezések Ügynöksége vezetője 2025. április 9-i felvételen ugyanazt az öltözéket viseli, mint egy másik aznap készült találkozón, azonban a fülbevalói eltérnek – ami apró figyelmetlenségre utal. Hasonló helyzetben volt Szvetlana Radionova, aki ugyanazon a napon két felvételen is szerepel, azonban bal kezén az egyik felvételen karkötőt, a másikon órát visel.

Napjaink egyik leghatásosabb bizonyítéka a „konzervek” létezésére a tollak és ceruzák helyzete Putyin irodájának asztalán.

Például 2025 szeptemberében, amikor Putyin találkozott Csupsevával, az asztalon pontosan ugyanúgy helyezkedtek el a tollak és ceruzák, mint 2025 októberében, amikor Radionovával értekezett.

Kép: Telegram/Szisztema

Ez különösen szembetűnő, tekintve, hogy a két esemény között másfél hónap és több egyéb esemény is volt Putyin irodájában, és az asztali eszközök ilyenkor rendszerint más sorrendben voltak elhelyezve, csak e két esetben egyeztek meg az apró részletek.

A projekt újságírói megkeresték a Kreml illetékeseit az ügyben, ám azok nem válaszoltak arra, hogy miért alkalmaznak ilyen módon „konzerveket” az államfő megjelenéseinek manipulálására - írja az Onet Wiadomości.