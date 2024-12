Semmire nem megyünk a magas intelligenciával, ha ez a képesség hiányzik belőlünk

Az 1990-es években robbant be a pszichológiába az érzelmi intelligencia, majd a különféle társadalomkutatásokban, így a gazdasági és menedzsmentet érintő kérdésekben is egyre fontosabb tényezővé vált. Az érzelmi intelligencia azt a képességet takarja, hogy felismerjük, megéljük, megértjük és kezeljük az érzelmeket, elsősorban a sajátjainkat, ezek ismeretében pedig másokét is.