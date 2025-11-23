A 10 és 18 év közötti gyerekek egyenként, pénteken, illetve szombaton tudtak megszökni

- ismertette Bulus Dauwa Yohanna, hozzátéve, hogy ezt azután tudták megerősíteni, hogy felvették a kapcsolatot a szülőkkel.

Egyelőre egyetlen csoport sem jelentkezett az emberrablás elkövetőjeként. Nem ismert, hogy a fiataloknak hogyan sikerült megszökniük, illetve az sem, hogy a többi diákot hol tartják fogva.

A szombati adatok szerint 303 diákot és 12 tanárt hurcoltak el emberrablók előző nap a Nigéria északnyugati részén fekvő Niger államban egy katolikus bentlakásos iskolából. A támadók az Agwara körzetében lévő Szűz Mária tanintézetből hurcolták magukkal a diákokat pénteken a kora hajnali órákban. A szomszédos államokban elővigyázatosságból bezárták az összes iskolát, és Bola Tinubu elnök a válság miatt lemondta részvételét a johannesburgi G20-csúcstalálkozón.

A hét elején a Nigerrel szomszédos Kebbi államban lévő bentlakásos iskolán is rajtaütöttek ismeretlen fegyveresek, onnan 25 diáklányt hurcoltak el.

A Nigéria északnyugati térségében garázdálkodó fegyveres bandák rendszeresen rabolnak el diákokat, többnyire váltságdíj reményében. Bár a kormány többször ígérte a régió biztonsági helyzetének javítását, jelentős előrelépés nem történt. Az országban továbbá 16 éve dzsihadista csoportok is működnek, amelyek rendszeresen összecsapnak a hadsereggel is. A harcoknak az ENSZ adatai szerint már mintegy 40 ezer halálos áldozatuk van.

A Boko Haram dzsihadista szervezet több mint 10 évvel ezelőtt rabolt el csaknem 300 diáklányt az északkelet-nigériai Borno államban. Az áldozatok közül többnek azóta sem sikerült a nyomára bukkanni.