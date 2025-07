Hasítanak az amerikai tőzsdék, történelmi magassákban az indexek, miközben a munkanélküliségi ráta rekordalacsony szinten van, az inflációs ráta pedig alacsonyabb, mint Donald Trump elnök hivatalba lépésekor volt. Ezek a fejlemények arra ösztönözhetik a Fehér Házat, hogy keményebben lépjen fel a más nemzetekkel folytatott tárgyalásokon, és egekbe szökő vámtarifákkal fenyegetőzzön – foglalta össze a CNN az amerikai elnök eddigi lépéseinek sikerességét, de a szakemberek szerint ezeknek a pozitív mérföldköveknek lehet egy negatív mellékhatásuk is: elhitethetik Trump tisztviselőivel, hogy a gazdaság biztonságban van.

Sok közgazdász és kereskedelemmel foglalkozó szakértő aggódik, hogy a vámháború okozta károkat még nem sikerült elhárítani, és attól tartanak, hogy a túlzott vámok és a bizonytalanság elhúzódása csak ront a helyzeten.

Senkinek sem szabad önelégültségbe ringatni magát.

Ezt mondta Douglas Holtz-Eakin, a jobbközép American Action Forum elnöke. Szerinte az árnyomásokat semmilyen módon nem lehet elkerülni. A vámok meg fognak jelenni, az egyetlen kérdés az, hogy milyen gyorsan, és hol. Ennek a történetnek még nincs vége – tette hozzá.

Mozgó célpontról van szó, mivel a vámtarifák és a határidők szinte folyamatosan változnak.

A vámokat az elmúlt hónapokban látszólag véletlenszerűen jelentették be, és halasztották el, csökkentették, majd vezették be újra. Legutóbb Trump hétfőn jelentett be, hogy Japánra, Dél-Koreára és néhány másik országra vonatkozóan vezet be vámokat, és ezzel megzavarta a befektetőket. Az új vámtarifák azonban csak augusztus 1-jén lépnek életbe, meghosszabbítva a befektetők és a vezérigazgatók által gyűlölt bizonytalanságot.

A piaci reakció talán negatívabb lett volna, ha Trump nem vonta volna vissza a legszélsőségesebb javaslatait. A Wall Street-i kereskedők még egy kifejezést is alkottak erre a trendre, TACO-kereskedésnek nevezik, ami a Trump Always Chickens Out rövidítése.

Hihetetlenül nehéz mérni a vámok hatását, tekintve a bejelentésük és az amerikai gazdaság tényleges érvényesülése között eltelt jelentős késések számát. Hetekig vagy hónapokig is eltarthat, mire a vámok átjutnak a rendszeren, a gyártóktól a nagykereskedőkön, a kiskereskedőkön át és jutnak el az amerikai fogyasztókhoz.

Az önelégültség a késleltetett reakcióból fakadhat.

Az üzletek tudták, hogy vámok közelednek, ezért sokan megpróbálták húzni az időt azzal, hogy feltöltötték a készleteiket, ez pedig azt jelentette, hogy sok termék a boltok polcain tavasszal és nyár elején még mindig a vám előtti alacsony szinten volt.

Ezt a tendenciát tükrözi, hogy a fogyasztói árindex (CPI) májusban 2,4 százalékkal emelkedett, szemben a Trump hivatalba lépésekor januárban mért 3 száazlékkal.

Csakhogy ezek a készletek elfogynak, ez pedig már az áremelkedéseket vetíti előre.

„Ha az emberek azt hiszik, hogy csak azért, mert megúsztuk két hónappal, és minden rendben van, az tévedés” – mondta Holtz-Eakin, George W. Bush elnök korábbi gazdasági tanácsadója és a független Kongresszusi Költségvetési Hivatal igazgatója.

Ahogy Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke is megjegyezte, egyes, vámoknak kitett áruk árai jelentősen megemelkedtek, beleértve a háztartási gépeket, játékokat, számítógépeket és egyéb elektronikai eszközöket. Ezeket az áremelkedéseket azonban elfedték másutt, például a benzin árcsökkenéseivel.

David Kelly, a JPMorgan Asset Management vezető globális stratégája egyetértett azzal, hogy a vámok végül éreztetni fogják hatásukat – bár egyelőre nem jelentős mértékben.

„Óvatosnak kell lennünk. Az önelégültség a késleltetett reakcióból fakadhat. Ez a késleltetett reakciók veszélye” – mondta Kelly.

A JPMorgan vezetője egy olyan kisgyerekhez hasonlította a történteket, aki elesik a járdán, és nem kezd el azonnal sírni. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a sérülés nem történt meg, csak a reakció késik.

„A gazdaság rendben van, de veszít a lendületéből. A vámok bizonytalansága nagyon is valós” – mondta Kelly.

Nincs történelmi forgatókönyv, szinte lehetetlen pontosan megjósolni, hogy ez hogyan fog alakulni.

Senki nem tudja, hogy egy modern gazdaság hogyan reagál a Trump által javasolt mértékű, ismétlődő vámokra. A helyzetet bonyolítja a 2022-es inflációs válság – amely 40 éve a legrosszabb volt – és a befektetők, a kisvállalkozások tulajdonosai és a fogyasztók is érzékenyebben reagálnak az áremelkedésekre, mint Trump első ciklusa alatt.

A Wall Street fokozta a nyomást a Fehér Házra, miután az április 2-i vámok sokkolták a lakosságot, és még a legrosszabb forgatókönyveket is felülmúlták. Miután a kötvény- és részvénypiacok megriadtak a közelgő globális recesszió miatti árazástól, Trump 90 napra felfüggesztette a vámokat, hogy legyen ideje tárgyalni. Ez ahhoz vezetett, hogy az amerikai részvények villámgyorsan visszanyerték gyors veszteségeiket.

A befektetők szemében a vámok pusztán háttérzajjá váltak.

„Az az érzésem, hogy a kormányzat némileg felhatalmazva érzi majd magát a keménykedésre, mivel a tőzsde minden idők csúcsán van” – mondta Keith Lerner, a Truist Wealth társ-befektetési igazgatója és vezető piaci stratégája.

„Jobban aggódom a recesszió és a növekvő munkanélküliség miatt, mint az infláció miatt” – mondta Kristina Hooper, a világ legnagyobb tőzsdén jegyzett hedge fundjának, a Man Groupnak a vezető piaci stratégája. Hooper szerint, bár a vámok által vezérelt infláció úton van, valószínűleg rövid életű lesz. Másrészt a kereskedelemmel kapcsolatos politikai bizonytalanság középtávon csökkentheti az üzleti beruházásokat.

Hooper sürgette a Trump-adminisztrációt, hogy „gyorsan” kössék meg a kereskedelmi megállapodásokat, hogy a vállalkozások tisztán lássák a közlekedési szabályokat.