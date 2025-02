Donald Trump vámpolitikájának egyik fő célja az, hogy csökkentse az Egyesült Államok kereskedelmi hiányát, és egyre inkább úgy tűnik, ebből az Európai Unió sem marad ki. Az amerikai elnök ezzel arra próbálja arra ösztönözni az EU-t, hogy változtassa meg kereskedelmi gyakorlatát, és biztosítson kedvezőbb piaci hozzáférést az amerikai vállalatok számára.

Trump szerint az EU kárt okoz Amerikának

Trump adminisztrációja azzal érvel, hogy az USA jelentős kereskedelmi hiányt szenved el az EU-val szemben, és hogy a vámok segíthetnek csökkenteni ezt a hiányt. Az unió exportja az Egyesült Államokba nagyobb volt, mint az amerikai export az EU-ba, és Trump szerint ez az amerikai gazdaság számára hátrányos.

„Nem veszik meg az autóinkat, nem veszik meg a mezőgazdasági termékeinket” – mondta az elnök az EU-ról. „Ők szinte semmit sem vesznek meg, mi pedig mindent, több millió autót, óriási mennyiségű élelmiszert és mezőgazdasági terméket”.

Kép: Economx

A vámok alkalmazása – nemcsak most, hanem előző elnöki ciklusa alatt is – gyakran diplomáciai eszközként is szerepelt Trump politikájában, így kényszerítve a kereskedelmi partnereket arra, hogy új tárgyalásokat indítsanak, és kedvezőbb megállapodásokat kössenek az Egyesült Államokkal.

A vámok bevezetése tehát Trump gazdasági és politikai stratégiájának része, amely a kereskedelmi egyensúly helyreállítását és az amerikai iparágak védelmét célozta.

Hiába rendel sokat az EU, óriási a kereskedelmi deficit

2023-ban

az Egyesült Államok volt a legnagyobb partner az EU áruexportjában (19,7 százalék)

– olvasható az Eurostat jelentésében. Őket követi követi az Egyesült Királyság (13,1 százalék), Kína (8,8 százalék), Svájc (7,4 százalék) és Törökország (4,4 százalék).

Ami az importot illeti, itt Kína a győztes (20,5 százalék), s az USA csak második (13,7 százalék), majd az Egyesült Királyság (7,2 százalék), Svájc (5,5 százalék) és Norvégia (4,7 százalék) kövekezik.

Kép: Economx

Az uniós tagállamok közül egyébként 2023-ban Hollandia importálta a legtöbb árut az Egyesült Államokból, míg Németország exportálta a legtöbbet Amerikába.

2022 januárja és 2023 decembere között az Egyesült Államokból származó uniós behozatal 28,3 százalékkal nőtt, míg az EU-n kívüli országokból származó behozatal 13,4 százalékkal csökkent. Az Egyesült Államokba irányuló uniós export 9,3 százalékkal, míg az EU-n kívüli országokba irányuló export 3,8 százalékkal nőtt.

Annak ellenére, hogy Trump azzal érvel, az unió nem vásárol eleget az Egyesült Államoktól, látható, hogy 2 év alatt majdnem 30 százalékkal emelkedett az uniós import.

Bár a tavalyi évről nagyon részletes adatsor még nem érkezett, az mindenképp látható, hogy az EU Amerika egyik legnagyobb kereskedelmi partnere, a becslések szerint 2024-ben 555 milliárd dollárnyi áruforgalmat bonyolított le. Az USA 341,9 milliárd dollár értékben exportált árut az EU-ból. Az Egyesült Államok statisztikai hivatala szerint az EU-ból származó import 555,6 milliárd dollárt tett ki, ami 213,6 milliárd dolláros kereskedelmi hiányt jelent, ez pedig az egyik legmagasabb, amit valaha mértek.

Nem az elsődleges termékeket veszi az unió

A kereskedelemben több kategóriát is számon tartanak. A legfontosabbak az elsődleges termékek, mint élelmiszer, ital, nyersanyagok és energia; de külön nézik az ipar cikkeket is, például a vegyi anyagokat, gépeket és járműveket.

2023-ban az iparcikkek uniós exportja (89 százalék) magasabb volt, mint az elsődleges termékeké (9 százalék). A legtöbb exportál iparcikket a gépek és járművek (41 százalék) tették ki, ezt követik a vegyszerek (27 százalék) és az egyéb iparcikkek (21 százalék).

Ugyancsak 2023-ban az iparcikkek EU-s behozatala (68 százalék) is magasabb volt, mint az elsődleges termékeké (30 százalék). A legnagyobb mértékben importált iparcikk gépek és járművek voltak (31 százalék), majd a vegyszerek (25 százalék) és az egyéb iparcikkek (14 százalék).

Az Eurostat szerint az uniónak kereskedelmi hiánya volt

az energia (70 milliárd euró),

a nyersanyagok (6 milliárd euró)

és az egyéb áruk (2 milliárd euró)

terén.

Az Egyesült Államokkal fennálló teljes egyenleg, miután 2013 és 2021 között folyamatosan nőtt, 2022-ben csökkent az energiatermékek terén tapasztalt magas hiány miatt.

Pörög az olaj-és a gyógyszer-kereskedelem

Miután Oroszország lerohanta Ukrajnát, az Európai Unió – egyfajta szankcióként – olaj- és gáz tilalomba kezdett a háborús agresszor ellen. Emiatt

Oroszország nyersanyag-szolgáltató szerepét részben az Egyesült Államok vette át, minek következtében 2023-ban a kőolaj és a földgáz lett az első és a harmadik legtöbb importált termék az Egyesült Államokból,

míg a gyógyászati és gyógyszerészeti termékek a második legtöbbet.

Kép: Economx

Az Egyesült Államokba exportált három legnagyobb uniós termék 2023-ban ugyanaz maradt, mint 2022-ben: orvosi és gyógyszerészeti termékek, autók és gépjárművek, illetve gyógyszerek.

Az EU sokat vitt ki még repülőgépből és a hozzájuk tartozó alkatrészekből, alkoholból, kerékpárból, autómotorból, míg az import oldalon gyakorlatilag ugyanezen termékekből rendelt sokat.

A hollandok és a németek a legfontosabb partnerek

Egyes uniós országok a gazdasági erejük és ipari bázisuk révén jelentős mennyiségben importálnak az Egyesült Államokból, így fontos szereplők az Európai Unió és az USA közötti kereskedelemben. Az amerikai termékek nagy része az ipari és technológiai szektorokhoz kapcsolódik, de az agrártermékek és a gyógyszerek is fontos szerepet játszanak.

Nézzük, melyek országok az USA legnagyobb uniós importőrei:

Hollandia,

Németország,

Franciaország,

Olaszország.

A legnagyobb exportőrök közé tartozik

Németország,

Olaszország,

Írország,

Franciaország,

Hollandia.

Az Egyesült Államok legkevésbé jelentős kereskedelmi partnerei – mind a kiviteli, mind a behozatali oldalon – Észtország, Ciprus és Málta.

Mi a helyzet a magyarokkal?

Az USA és Magyarország közötti kereskedelemben különböző iparágak és termékek is fontos szerepet játszanak, de az import legnagyobb része a technológiai termékek, gépek, vegyi anyagok és autóipari alkatrészek köré összpontosul. Hazánk jelentős mennyiségben hoz be különböző ipari gépeket, számítástechnikai eszközöket, valamint telekommunikációs berendezéseket, a legnagyobb volumenben a számítástechnikai eszközök és elektronikai termékek (például számítógépek, laptopok, mobiltelefonok) érkeznek az USA-ból.

Bár Magyarország elsősorban más régiókból importál kőolajat és gáztermékeket, az Egyesült Államok is hozzájárul az energiaimporthoz, különösen az utóbbi években, amikor az USA növelte a kőolaj- és földgáztermelését.

Hazánk számos terméket exportál a tengerentúli országba.

Mivel Magyarország egy igen jelentős autóipari gyártóközpont Európában, a magyar autóipar különösen nagy szerepet játszik a kiviteli oldalon, így az amerikai piacra különböző autóalkatrészek és kész járművek kerülnek.

A gyógyszeripar Magyarország számára kiemelt ágazat, és számos magyar gyógyszeripari cég, mint például a Richter Gedeon és a Teva, az amerikai piacra is exportál termékeket.

A két ország közötti kereskedelem tehát sokszínű, és a legfontosabb exportált termékek közé az ipari termékek, autóipari alkatrészek, elektronikai eszközök, gyógyszerek és mezőgazdasági termékek tartoznak.