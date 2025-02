2025. januárjában 25 éve nem látott mértékben ugrottak meg a fizikai leszállítások a New York-i COMEX határidős aranytőzsdén: az Egyesült Államokba irányuló kiugróan magas fizikai leszállítások oka, hogy a jelenlegi várakozások szerint akár 25 százalékos vámmal is sújthatják a kanadai és mexikói arany- és ezüst importot. Mint megírtuk az eredeti tervek szerint kedden már életbe is léptek volna a kanadai és mexikói termékekre kivett amerikai tarifák, azonban egy hónappal elhalasztották a vámok bevezetését.

2025. januárjában rekordmértékű, közel három millió trójai unciányi (93 tonna) fizikai aranyat szállítottak le a COMEX ( a New York-i tőzsde fémrészlege) határidős tőzsde közraktáraiba.

Európa aranykereskedelmi központjaiban már érezhetők az extrém amerikai aranykereslet hatásai: egyes befektetési arany rudak és aranyérmék készlete minimálisra csökkent a londoni, frankfurti és zürichi trezorházakban, valamint a svájci finomítók és gyártási és szállítási határidői is növekedni kezdtek

Nem zárható ki a spekuláció

A COVID járvány és az orosz-ukrán háború kitörésekor szerzett tapasztalatok alapján ez az ún. rendszerkockázati prémium visszatérését jelentheti az arany piacán: azaz a fizikai arany árjegyzése és a tőzsdei aranyárfolyam elszakadhat egymástól, és ismét jelentős felárral foroghat a fizikai arany a papír aranytermékekhez képest, hasonlóan a 2020 és 2022 tavaszán látottakhoz – írja elemzésében a Conclude. A befektetési arany kereskedelemre szakosodott cég szerint nem zárható ki, hogy

egy masszív piacbekerítési spekuláció jeleit látjuk, aminek célja a fizikai arany felárának és a határidős árfolyam közti különbség arbitrálása.

Következésképpen az sem zárható ki, hogy a megugró fizikai kereslet mindössze egy egyszeri pánikreakció, ami idővel szép halkan lecseng, és visszatér a lassú, de biztos emelkedő trend a tegnapi kereskedési napon egyébként új: 2857,09 dollár/unciánkénti történelmi csúcsárfolyamot elérő arany piacán.

A fizikai arany korlátozott mennyiségben érhető el, szemben a 2008-2009-es globális pénzügyi válság óta szinte korlátlanul nyomtatott pénzzel. A hirtelen meglóduló fizikai aranykereslet esetén hoppon maradhat, aki megvárja egy aranypiaci pánik teljes elharapózását a befektetési arany vásárlással.