Nem kell megvárni a karácsonyi szezont, a magyarországi csomagkiszállítási rendszer már most az összeomlás szélén áll – közölte az Economxszal a kereskedelemben működő Egyenlő.hu.

A modern szakszervezet több cég kézbesítőinek friss jelzései alapján most úgy látja:

a novemberi Black Friday akciók idején mindennapos lesz a kézbesítések fennakadása, a csomagok elkavarodása, ami kihat a kiszállítási piac valamennyi szereplőjére és a webáruházak év végi forgalmára.

Utóbbiak körében máris fellángolt az aggodalom: legújabban hazai online kereskedők figyelmeztetik a vásárlóikat, hogy ha sürgős számukra a megrendelés, ne válasszanak bizonyos futárcégeket.





A szakértő rámutatott: az áldatlan állapotoknak a munkavállalók mellett a fogyasztók isszák meg a levét, mivel a futárcégek túlvállalják magukat. Azonban a folyamatos toborzás ellenére nincs elegendő ember a kocsikon, és a logisztika sincs felkészülve a rendelések megugrására.

Jöhet a fogyasztóvédelem és a nagyobb fizetés

A Packeta csomagküldő után a Samedaynek is beletört a bicskája a kiszállításokba – erről az Index írt a héten, amely a cég szolgáltatásáról szóló vásárlói panaszokat dolgozta fel.

Eszerint a rendelések nem érkeznek meg a vevőkhöz, az ügyfélszolgálat pedig elérhetetlen vagy nem tud érdemben segíteni – ezért többen a fogyasztóvédelemhez fordultak.

A Telexnek a Sameday elismerte a nehézségeket, de jelezték, hogy ez átmeneti, és olyan intézkedéseket terveznek, mint a hosszabb munkanapok, extra műszakok bevezetése, az ügyfélszolgálat megerősítése.



Általánosan elmondható, hogy

egyre látványosabb problémákat okoz a munkaerőhiány a teljes szolgáltatási területen, miközben brutálisan nő az online megrendelések száma

– mondta az Economxnak Bubenkó Csaba.



Az Egyenlő.hu elnöke a Sameday kapcsán megjegyezte: elsősorban magasabb bérekkel kellene a létszámot bővíteni, mert a meglévő állományt csak tovább terheli az extra műszak és a túlóráztatás, ami újabb gondokhoz vezethet.

Nem mehetnek szabadságra, fenyeget a vírusszezon

Mint mondta, a futárok mostanra több cégtől jelzik, hogy félnek a karácsonyi szezontól, mert mindenütt kevesen vannak, ezért már több napos szabadságra sem mehetnek az ünnepekig, sőt, januárban sem.

Viszont a munkaadók azt nem veszik számításba, hogy az őszi-téli vírusok idején gyakoriak a lebetegedések, ami, ha többeket érint egyszerre, az alapjaiban boríthatja az egyébként is ingatag logisztikai rendszereket.

Szerinte ezért égető szükség van a kézbesítési piac átfogó ellenőrzésére, hogy a fogyasztókat az elkövetkező hetekben ne érje jelentősebb hátrány, anyagi kár.

Lépett a minisztérium Pénteken a Nemzetgazdasági Minisztérium közölte: a sokasodó szállítási problémák miatt a webáruházak és a futárcégek tájékoztatási és panaszkezelési kötelezettségének fokozott vizsgálatára szólították fel a fogyasztóvédelmi hatóságot. A vásárlók védelme az online térben a hazai fogyasztóvédelmi politika legfontosabb prioritása, ezért egész évben zajlanak próbavásárlásokkal egybekötött ellenőrzések – ezek az első félévben 78 százalékos kifogásolási arányt eredményeztek, amely közel 70 millió forint bírságot jelent.

Már karácsonyi szinten a rendelések, óva int a webáruház

Az elnök nyáron is figyelmeztetett a kritikus állapotokra, ám a helyzet az ünnepi bevásárlások közeledtével egyre romlik.

A kézbesítőknél már most naponta több a csomag, mint ami tavaly a novemberi-decemberi időszakban jellemző volt. A nagyobb cégeknél az ilyenkor megszokott, 180-200 küldemény helyett naponta háromszázat vesznek fel, amit címre kellene vinni – mondta.

Kitért rá: a helyzet komolyságát az is mutatja, hogy legújabban

több magyarországi webáruház már külön is figyelmezteti a vásárlókat, hogy egyes futárcégeknél jelentős késések vannak a kiszállításban.

Ezért, ha a vevőnek fontos, hogy hamar megkapja a rendelését, inkább más szolgáltatókat válasszon.

Nemcsak a futárszolgáltatás, hanem az online kereskedelem is beszakadhat az ünnepekre, ha a kézbesítő cégek válogatnak a vásárlók között

– fogalmazott a szakértő.

Nem a kézbesítő érdeke az elterelés

Ezt úgy értette, hogy a növekvő nyomás miatt tipikus jelenségek terjedtek el.

Például a csomagok egy részét a futárok gyakran kénytelenek csomagautomatákban lerakni ahelyett, hogy házhoz szállítanák.

Ezt nem azért teszik, hogy „kiszúrjanak” a vásárlókkal, hanem mert erre kapnak belső utasítást, és a kényszermegoldás nélkül káosz alakulna ki a depókban.



A rendelések ilyen elterelése a kézbesítőknek sem jó, mert ők csak azon küldemények után kapnak úgynevezett csomagpénzt vagy „borítékos pénzt”, amit személyesen átadnak a megrendelőnek.

Ez a pénz márpedig kiegészíti a minimálbéres alapfizetést, ami nélkül nagyon alacsony lenne az egyre hajszoltabb futárok jövedelme – mondta Bubenkó Csaba.

Sokat számít a borravaló, de kényszerhelyzetet szül

Nem beszélve a borravalóról, amit csak a címen kaphatnak, aminek összege nagyon változó – van olyan vevő, aki csak néhány tíz forinttal kerekíti fel a végösszeget, de olyan is, aki alkalmanként 500-1000 forintokat ad.

Főleg a már megszokott kézbesítőknek, akik ismerik egy-egy környék lakóinak szokásait, ezért a rendszeresen rendelők megbíznak bennük.

Ezért is van, hogy egy futár az időprés ellenére hajlandó megvárni, ha a címzett a közelben van, de még éppen nem ért haza, hogy átvegye a csomagot – jegyezte meg. Számos sofőrnek ugyanis

havonta átlagosan 180-200 ezer forint is összejön a jattokból.

Ez szerinte arra utal, hogy ugyan összességében jól kereshetnek ezek a munkavállalók, de csak a vásárlók direkt támogatásával.

Méltatlannak tartjuk, hogy a futárcégek nem olyan bérpolitikát alkalmaznak, amelyben versenyképes bruttó fizetéseket adnak, hanem kiszolgáltatják a dolgozóikat. Alacsony alapbérrel ezek az alkalmazottak kisebb eséllyel folyamodhatnak hitelért, vagy éppen nem tudják élvezni a kormány napokban bejelentett intézkedéseit, mint a családi adókedvezmény növelése vagy a lakhatási támogatások – jegyezte meg az érdekképviselő.

Az utánvétes csomag hamarabb megérkezik

A vásárlóknak egy másik lényeges szempont az, hogy utánvétes fizetéssel rendelték-e meg a termékeket.

Ugyanis, ha egy műszakon belül túl sok a csomag és az útvonaltervből már előre látja a futár, hogy nem tudja teljesíteni a napi célt, akkor az utánvétes szállítmányokra helyezi a hangsúlyt, amihez mindenképpen találkoznia kell a vevővel.

Több helyről hallottuk, hogy

a munkáltató arra utasított: az előre kifizetett csomagokat inkább tegyék le egy automatában, úgyis elmegy érte a vevő, nem hagyja veszni

– mondta.

Vidéken ráadásul nem mindig a címzett közelében pakolják le az árut, hanem olyan automatában, ahol aznap még van szabad hely.

Nem annyira a vásárló számít

Az utánvétes teljesítésért viszont a cégek a futárdíjon felül külön kezelési költséget is felszámolnak a vevőnek, amiből jutalék jár vissza a webáruháztól. Ezért az ilyen szállítmányoknál nem kockáztatják a szolgáltatók, hogy vissza kell küldeni, mert nem megy érte a megrendelő.



Ez persze nem túl vevőbarát üzletpolitika, mert eleve nincs mindig lehetőség az utólagos fizetésre: például az olcsó távol-keleti webshopokban meg sem mozdulnak addig, amíg a rendelés bankkártyáról nincs kifizetve, de itthon is van ilyen online kereskedő.

Ezért halmozódnak fel és keverednek el a raktárakban a csomagok, mert a szervezés rossz és öncélú, a kézbesítő kevés, a vevő pedig szintén kiszolgáltatott

– összegezte.

Lemerül az e-autó, mielőtt célba ér a futár

Bubenkó azt is megemlítette: egyes cégeknél arra is panaszkodtak már a sofőrök, hogy az elektromos autókra lecserélt járműpark is felelős a nehézségekért a mindennapokban.

Az e-autók nem mindig bírják szusszal az egész napra előirányzott útvonalakat, az araszolgatást a dugóban vagy a kényszerű várakozást és a kitérőket, ezért nem ritka, hogy lemerülnek, mielőtt a sofőr az utolsó címre is eljutna.



Mivel a töltési infrastruktúra még nem elég kiépült az országban, de a fővárosban sem, a teherautókat nem mindenhol tudják napközben újra tölteni. Ezért előfordul, hogy a futár kénytelen idő előtt visszavinni a csomagok egy részét a bázisra, ahelyett, hogy az út szélén ragadna a lemerült elektromos autóval – mondta.