Előreláthatólag nagy területen sűrű köd lesz vasárnap reggel a Dunántúl nyugati, délnyugati felében.
A nyugati fagyos, ködös részeken pedig ónos szitálás, zúzmara-lerakódás is kialakulhat, bár délelőtt fokozatosan javulnak a látási, közlekedési körülmények – figyelmeztet a Met.hu.
Éjszaka csak a Kékestetőn voltak mínuszok, egyébként mindenütt 2-3 fokos hőmérsékletet mértek.
Az ország nagy részén
egész vasárnap marad az egyhangú, szürke, szitáló, felhős időjárás
gyenge légmozgással, a legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 6 fok között alakul.
Erre, illetve itt-ott gyenge esőzésre az ünnep előtti, utolsó teljes munkahéten be is lehet rendezkedni, míg csütörtöktől néhány fokkal emelkedhet a hőmérséklet, és több lehet a napsütés.
Anticiklon kíméli a fejfájósokat, de támadnak a fertőzések
Ezúttal nem várható, hogy az időjárás okoz fejfájást az ünnepi rohanásban: anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek.
Ugyanakkor arra tanácsos figyelni, hogy az átkeveredés hiánya miatt az alsóbb légrétegekben magas a levegő páratartalma.
Ezek a körülmények pedig kedvezőbbek a kórokozók életfeltételeihez és szaporodásukhoz, így
a fertőző betegségek könnyebben terjednek a párás időben.
