Előreláthatólag nagy területen sűrű köd lesz vasárnap reggel a Dunántúl nyugati, délnyugati felében.

A nyugati fagyos, ködös részeken pedig ónos szitálás, zúzmara-lerakódás is kialakulhat, bár délelőtt fokozatosan javulnak a látási, közlekedési körülmények – figyelmeztet a Met.hu.

Éjszaka csak a Kékestetőn voltak mínuszok, egyébként mindenütt 2-3 fokos hőmérsékletet mértek.

Az ország nagy részén

egész vasárnap marad az egyhangú, szürke, szitáló, felhős időjárás

gyenge légmozgással, a legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 6 fok között alakul.

Erre, illetve itt-ott gyenge esőzésre az ünnep előtti, utolsó teljes munkahéten be is lehet rendezkedni, míg csütörtöktől néhány fokkal emelkedhet a hőmérséklet, és több lehet a napsütés.

Anticiklon kíméli a fejfájósokat, de támadnak a fertőzések

Ezúttal nem várható, hogy az időjárás okoz fejfájást az ünnepi rohanásban: anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek.

Ugyanakkor arra tanácsos figyelni, hogy az átkeveredés hiánya miatt az alsóbb légrétegekben magas a levegő páratartalma.

Ezek a körülmények pedig kedvezőbbek a kórokozók életfeltételeihez és szaporodásukhoz, így

a fertőző betegségek könnyebben terjednek a párás időben.