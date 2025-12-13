Ma borongós, szürke, többfelé tartósan párás, ködös időre számíthatunk a térségben, napsütésre csak a legmagasabb hegycsúcsokon van kilátás. Számottevő csapadék nem várható, de helyenként szitálás, ködszitálás kialakulhat. Nem lesz jelentős a légmozgás. Kora délután is csak 4 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők – írta az Időkép.

Szombaton időjárási front nem lesz felettünk, viszont borongós, sokfelé nyirkos, ködös időben lesz részünk, emiatt romlik hangulatunk, közérzetünk, valamint alacsony lesz hő- és komfortérzetünk. Ahol rövid időre kisüt a nap, az ott élők komfortérzete átmenetileg javulhat.



Ugyanakkor felerősödhetnek a légzőszervi panaszok, valamint keringési problémák is előfordulhatnak.



A magasban enyhébb légtömeg helyezkedik el fölöttünk, emiatt gyulladásos panaszok, fejfájás, migrén is jelentkezhet, ugyanakkor fáradékonyabbak, dekoncentráltabbak, bágyadtabbak lehetünk.

Vasárnap az ország nagy részén folytatódik a borongós, párás, ködös idő. Helyenként szitálás, ködszitálás, kezdetben néhol ónos ködszitálás is előfordulhat. Napos időszakokra a legmagasabb hegycsúcsok mellett elsősorban északnyugaton és északkeleten mutatkozik esély. A nyugati, északnyugati, majd a délnyugati, déli szél általában gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb hőmérséklet -1 és +4 fok között alakul, majd napközben 1 és 7 fok közötti maximumokat mérhetünk.



Hétfőn sokfelé borongós, helyenként tartósan párás, ködös időben lesz részünk, de lesznek olyan tájaink is, ahol rövid időszakokra kisüthet a nap a felhők közül. Jelentős csapadék továbbra sem várható, de szitálás, ködszitálás, hajnalban, reggel néhol ónos szitálás előfordulhat. Nyugaton és a Dunántúl északi felén többfelé megélénkülhet a déli, délkeleti szél. Kora délután 2-8 fokot mérhetünk.

A jelenlegi számítások szerint kedden és szerdán is többfelé marad a borongós, helyenként tartósan párás, ködös idő, de esély mutatkozik arra is, hogy egyes tájegységeinken átmenetileg feloszlik a rétegfelhőzet, valamint pár órára kisüthet a nap.