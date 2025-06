Ausztria továbbra is sokkos állapotban van a hét elején történt, grazi iskolai lövöldözés következtében, amelyben tizenegy ember vesztette életét, és csaknem tucatnyian megsérültek – friss jelentések szerint a kórházban ápoltak állapota stabil, viszont a lelki megrázkódtatás városszerte sújtja a lakosságot.

A szövetségi kormány már bejelentette a következményeket: tervezet készül az eddig meglehetősen laza, osztrák fegyvertörvények átfogó szigorítására – az is elképzelhető, hogy a magánszemélyeknek teljesen megtiltják a fegyverhasználatot nyugati szomszédunkban, de legalábbis emelik a korhatárt és bonyolult alkalmassági vizsgálatokat írnak elő.

A nyomozás előrehaladtával a grazi ámokfutóról sok információ jelent meg az ottani sajtóban, ahol jelezték, hogy a magyarok körében is népszerű, közeli úti cél hangulata megváltozott: több eseményt elhalasztottak vagy „lehalkítottak”, mert a gyász és a döbbenet még jó ideig rányomja a bélyegét a turizmusra is.

Már semmi sem lesz a régi, történelmi reformok jönnek

Szombaton Christian Stocker (ÖVP) szövetségi kancellár jelentette be az Ö1 Mittagsjournal című, szombat déli adásában, hogy messzemenő reformok következnek az ausztriai fegyvertartás és az iskolai biztonság, az áldozatvédelem terén.

Eszerint jövő szerdán terjesztenek a Minisztertanács elé egy átfogó intézkedéscsomagot a szabályok történelmi szintű szigorítására.

A kormányfő a grazi merénylet kapcsán egy olyan

nemzeti tragédiáról beszélt, amely megváltoztatta az egész országot.

Ez a fegyverhasználatot is alapvetően érinti: a jogalkotók szándékai szerint a jövőben például jelentősen emelik bizonyos fegyverek vásárlásának alsó korhatárát, és általánosan megnehezítik a fegyverekhez való hozzáférést.

Jelenleg Ausztriában 21 éves kortól adnak engedélyt a kézi lőfegyverekre, például pisztolyra vagy revolverre, de például18 évesen már lehet az iskolai mészárlásban is szerepet játszó, sörétes puskát vásárolni – írja a Meinbezirk.

Pszichológusok hada várja azokat, akik megvédenék magukat

Ezért a kor, a fegyvertípusok és az alkalmassági vizsgálatok tekintetében is extrém szigorítás jön, amelyben különös figyelmet fordítanak a pszichológiai értékelések minőségére és a hatóságok együttműködésére.

A 21 éves tömeggyilkos esetéből ugyanis kiderült, hogy a meglévő eljárások elavultak: bár az elkövetőt évekkel ezelőtt alkalmatlannak nyilvánították az osztrák fegyveres erőkben való szolgálatra, mégis szerzett fegyvertartási engedélyt. Ez úgy fordulhatott elő, hogy adatvédelmi okokból a hadsereg nem oszthat meg ilyen fontos információkat az engedélyező polgári hatóságokkal.

Ausztriában hivatalosan körülbelül 1,5 millió fegyver regisztrált, ám a be nem jelentett eszközök száma lényegesen magasabb lehet. Ráadásul, a keddi támadás óta országszerte

megugrott azok száma, akik önvédelmi szándékkal tartanának maguknál fegyvert.

Az egyik javaslat szerint viszont akár teljesen be is tilthatják a fegyverhasználatot a magánszemélyek körében – néhány kivétellel, mint a vadászok és a sportlövészek, illetve azok a személyek, akik „komoly fenyegetés alatt állnak” – idézi a Der Standard.

Magának való volt, de az online játékokba beleélte magát

Egy online fantom, aki alig hagyott nyomot az interneten – a nyomozók kezdetben így jellemezték a grazi iskolai lövöldözőt, ám azóta kiderült, hogy a merénylő ugyan rendkívül visszahúzódó életet élt, viszont a társadalmi kapcsolatai naponta 10-12 órában a virtuális világra és az online játékos közösségekre összpontosultak.

Különösen olyan lövöldözős, háborús játékokkal töltötte idejét, amelyekben a főhős szemén keresztül láthatta az erőszakos eseményeket.

A Kurier információi szerint a grazi származású elkövető nem ismerte az áldozatait, hanem azokat a tantermeket kereste fel a megtámadott, korábbi gimnáziumában, ahol több tantárgyból megbukott, vagyis a dühe az iskola ellen irányult.

A támadást régóta tervezte és nemrég történt, hasonló, amerikai eseteket vett alapul, kertvárosi otthonában több tervet és egy működésképtelen csőbombát is találtak – közölte az Állami Rendőr-igazgatóság az APA-val.

Megállt az élet, több program elmarad

Stájerország 306 ezres lakosú fővárosa – közelsége és kulturális vonzereje, festői világörökségi óvárosa, kulináris kínálata révén – a magyarok körében is népszerű nyári úti cél, ahová egynapos vagy hosszabb városnéző túrák tucatjait kínálják a turisztikai piacon.

Azok viszont, akik az elkövetkező időkben készülnek az eleddig békés, osztrák helyszínre, számíthatnak rá, hogy a közhangulatot egyelőre a brutális mészárlás terhe árnyékolja be.

Ez az Ausztrián jócskán túlmutató, nemzetközi médiavisszhangnak is köszönhető, ami a város minden pontjára riporterek hadát, híradós stábokat vonzott – derül ki a sajtó helyszíni tudósításaiból.

Ezekben részletesen beszámolnak a megemlékezésekről, lemondott vagy elhalasztott programokról, illetve a Mura folyótól nyugatra, a Lend kerületben lévő, most is lezárt tetthely környékén élők tapasztalatairól a médiaviharban, amelyben az interneten és a bulvársajtóban számos pletyka és félretájékoztatás is kering – például, hogy az elkövetőnek tettestársa volt, aki még mindig szabadon járkál az emberek között.

A hatóságok nyugtatnak:

Ausztria és a tragédiával érintett város továbbra is biztonságos hely,

azonban a többszintű krízisintervenciós beavatkozások miatt Graz egyelőre szükségállapotban van.