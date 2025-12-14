Szombat délután fél ötkor a Rhode Island-i Brown Egyetem vezetősége sürgős üzenetet küldött a hallgatóknak az amerikai Providence kisvárosban, amelyben figyelmeztettek

egy fekete ruhás férfira, aki felfegyverkezve mászkált az iskola területén.

Mint írták, a férfi veszélyes, ezért mindenki maradjon a kollégiumban, zárják be az ajtót és némítsák le a telefonokat, vagy kerüljék a környéket, mert még nem sikerült elfogni, és vasárnap reggel is még szabadlábon van.

A vizsgaidőszak közepén történt szombati támadásban az ámokfutó az éppen zajló záróvizsgák idején

legalább két embert megölt és kilencet megsebesített

az egyetem egyik mérnöki épületének tantermében.

A kórházba szállított sebesültek állapota kritikus, de stabil – idézi a Welt a kétszázezres lakosú Providence polgármesterét, Brett Smileyt.

Egy, a közösségi médiában keringő videón látható, ahogy a rendőrök több áldozatot segítenek a földön a tudományos könyvtár közelében, míg meg nem erősített jelentések szerint

akár 20 áldozat is lehet, mivel még az sem tudják pontosan, hány diák tartózkodott a tetthelyen.

Az egyetem az úgynevezett „Ivy League”-hez tartozik, amely az Egyesült Államok északkeleti részén lévő, elit egyetemeket foglalja magában.

Azt hitték elkapták, de mégsem: példátlan hajtóvadászat zajlik

A Rhode Island Current helyi lap szerint este megjelent egy közlemény az egyetem honlapján, miszerint egy gyanúsított őrizetben van, amire Donald Trump is reagált, Isten áldását kérve az áldozatokra és családjaikra.

Azonban nem sokkal később a rendőrség cáfolta a hírt és közölték, hogy

még mindig keresik a tettest, ezért az otthonmaradási parancs érvényben marad.

Este ráadásul újabb lövések dördültek el, három háztömbnyire az első merénylet helyszínétől.

A nagy szabású hajtóvadászatra a környező településekről – Bristolból, Barringtonból, Central Fallsból, Cranstonból, Cumberlandből, Coventryből, North Kingstownból, Smithfieldből, Warwickból és Woonsocketből – is érkeztek egységek, de beszállt az FBI és a szövetségi Alkohol-, Dohány-, Lőfegyver- és Robbanóanyag-ellenőrzési Hivatal is.

Az NBC News arról számolt be, hogy egyelőre nem tudni, az egyetemre kívülről bejutott, és azóta elmenekült férfinak mi volt az indítéka, vagy milyen lőfegyvert használt. De

legalább 400 rendőr pásztázza jelenleg is a környéket,

ám a keresést nehezíti, hogy nagyon kevés releváns információ van az elkövetőről és a kamerafelvételeken nem kivehető a férfi arca, ráadásul maszkot viselhetett.