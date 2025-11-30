A lövöldözés egy gyermek születésnapi partiján történt – közölte Jason Lee, Stockton alpolgármestere egy Facebook-bejegyzésben.
„Kapcsolatban állok a személyzettel és a közbiztonsági tisztviselőkkel, hogy pontosan megértsem, mi történt, és válaszokat fogok kérni”
– mondta.
A rendőrség közlése szerint helyi idő szerint nem sokkal este 6 óra, magyarországi idő szerint hajnali 3 óra előtt kaptak bejelentést egy lövöldözésről, amely Stocktonban, a Lucile Avenue 1900-as háztömbjének közelében történt.
„Jelenleg megerősíthetjük, hogy körülbelül 14 embert találtak el lövöldözésben, és négy áldozat halálát igazolták”
– közölte a San Joaquin megyei seriffhivatal az X-en közzétett bejegyzésében.
„Ez egy nagyon aktív és folyamatban lévő nyomozás, és az információk továbbra is korlátozottak. A korai jelek arra utalnak, hogy célzott incidensről lehet szó, és a nyomozók minden lehetőséget vizsgálnak.”
A hatóságok nem közöltek részleteket a lövöldözőről – számolt be róla a Reuters.
