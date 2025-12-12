Ma borongós, szürke, többfelé tartósan párás, ködös időben lesz részünk a térségben. Jelentős csapadék sehol sem várható, de helyenként szitálás, ködszitálás kialakulhat. Általában gyenge, mérsékelt marad a nyugatias szél. Délután 7 fok körül alakul a hőmérséklet – írta az Időkép.

Pénteken időjárási front nem lesz felettünk, viszont borongós, többfelé nyirkos, ködös időben lesz részünk, emiatt romlik hangulatunk, közérzetünk, valamint alacsony lesz hő- és komfortérzetünk. A hidegebb reggeli órákban felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok. Ahol rövid időre kisüt a nap, az ott élők komfortérzete átmenetileg javulhat.



Mivel a magasban enyhébb légtömeg érkezik fölénk, a melegfrontra fokozottan érzékenyek körében migrén, keringési panaszok és vérnyomásproblémák is jelentkezhetnek.

Szombaton országszerte borult, szürke időben lesz részünk, napsütésre csak a legmagasabb hegycsúcsainkon van kilátás. Több tájegységünkön napközben is párás, ködös maradhat az idő. Számottevő csapadék nem várható, de helyenként szitálás, ködszitálás kialakulhat, hajnalban, reggel néhol ónos szitálás sem kizárt. Gyenge marad a légmozgás. A reggeli órákban -1 és +5, napközben 1 és 7 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.



Vasárnap az ország nagy részén folytatódik a borongós, párás, ködös idő. Helyenként szitálás, ködszitálás, kezdetben néhol ónos ködszitálás is előfordulhat. Napos időszakokra a legmagasabb hegycsúcsok mellett elsősorban északnyugaton és északkeleten mutatkozik esély. A nyugati, északnyugati, majd a déli, délnyugati szél gyenge, mérsékelt lesz. Kora délután 2-8 fokra van kilátás.