Egyes kiskereskedelmi elemzők és kutatók szerint a bolti lopásokkal leplezik az üzletek a gyenge keresletet, a rossz gazdálkodást és más, az kereskedéseket jelenleg sújtó problémákat. Ez pedig válaszra kényszeríti a törvényhozókat – írta a CNN.

A William Blair kiskereskedelmi elemzőinek friss jelentése szerint az érintettek egyre hangosabban szólalnak meg a témában, részben azért, hogy a kormány intézkedéseit kiharcolják.

A lopás sokkal jobban érinti most a kiskereskedőket, mint a járvány előtt.

Ennek az az oka, hogy az ilyen bűncselekmények láthatóbbá és erőszakosabbá váltak, bizonyos esetekben veszélybe sodorják az alkalmazottak biztonságát. De számos egyéb probléma, az inflációtól a növekvő költségekig is érinti a kiskereskedőket. A lopás csak egy a sok strukturális probléma közül, amelyekkel a láncok szembesülnek.

A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy a kereskedők a lopásokat valószínűleg arra is használják, hogy eltereljék a figyelmet az alacsonyabb haszonkulcsról, ami az elmúlt negyedévekben tapasztalható volt, miután sok kiskereskedő rosszul mérte fel, hogy mennyi árut kell készleten tartani és most ezektől szabadulna.

Az elemzők megjegyezték, hogy a teljes zsugorodás – a külső és a belső lopások, a megrongálódott termékek, a készlethiány és az egyéb hibák miatti áruveszteség – a kiskereskedők eladásainak mindössze 1,5-2 százalékát teszi ki. Ez az arány évek óta változatlan maradt, annak ellenére, hogy a kereskedők minden eddiginél jobban megkongatják a vészharangot a lopás miatt.

A National Retail Federation közölte, hogy a kiskereskedők veszteségei tavaly 19 százalékkal, 112 milliárd dollárra nőttek. A 177 kiskereskedő részvételével készült felmérés alapján derült ki, hogy az eladások százalékos aránya csökkent a járvány csúcspontján, mivel az üzletek ideiglenesen bezártak, majd 2022-ben újra nyitottak.

Kilenc nagy kereskedőnél, amelyek egyre gyakrabban hivatkoztak a lopások növekvő hatására, az eladások százalékos aránya mindössze 0,4 százalékkal nőtt 2022-ben.

2021-hez képest megugrott 2022-ben Magyarországon is a kisebb, vagyis ötvenezer forintos értéket meg nem haladó, így még szabálysértésnek számító lopások száma az év első tizenegy hónapjában. Míg 2021 novemberéig 6172 ilyen esetet regisztráltak, addig 2022 január és november vége között 7560-at. Ez 22,4 százalékos növekedést jelent. Az elkövetők a legtöbb esetben elsősorban élelmiszert loptak, ezt a toplistán a ruházat, az illatszer, a vegyi áru és a műszaki cikk követte. A legtöbb ilyen lopást a hiper- és a szupermarketekben követték el.

Az üzletek szerint a bolti lopás nemzeti válság.

A szakértők szerint azonban a számok ezt nem támasztják alá, szerintük ez csak egy figyelemfelhívás.

Alex Vitale, a Brooklyn College szociológia professzora, aki rendészeti tevékenységet is folytat, azt mondta, hogy az üzletvezetők a kiskereskedelmi lopást „erkölcsi pánikká” változtatták, hogy erősebb rendőrségi és büntetőjogi válaszlépéseket követeljenek.

A városok és az államok új törvényeket fogadnak el, amelyek szigorúbb büntetést szabnak ki a szervezett kiskereskedelmi bűncselekményekért és a bolti lopásokért. Donald Trump volt elnök korábban azt mondta, le kell lőni a bolti tolvajokat.

Eközben a vállalkozások arra szólították fel a helyi és az állami kormányzatot, hogy agresszívebben üldözzék a szervezett kiskereskedelmi bűnözést. A Kereskedelmi Kamara szerint 12 állam módosította a meglévő alapszabályt, vagy szigorúbb szankciókat vezetett be.