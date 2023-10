Mintegy 88 brit kiskereskedelmi vezető, köztük a Tesco, a Sainsbury's és a Marks & Spencer vezetőiis aláírták azt a levelet, amelyet Suella Braverman belügyminiszternek címeztek, hogy tegyen lépéseket a kiskereskedelemben egyre többször előforduló bűnözés megállítása miatt.

A helyzet egyre inkább politikai kérdéssé válik Nagy-Britanniában a 2024-ben várható országos választások előtt – mutat rá cikkében a Reuters.

A British Retail Consortium 2023-as bűnügyi felmérése szerint a kiskereskedelmi dolgozókkal szembeni erőszak és visszaélések száma a világjárvány előtti szinthez képest csaknem megkétszereződött, a kiskereskedelmi lopások mértéke 953 millió fontra emelkedett annak ellenére, hogy a kiskereskedők több mint 700 millió fontot költöttek bűnmegelőzésre.

A helyzet egyértelműen romlott, 10 nagyvárosban átlagosan 27%-kal nőtt a bolti lopások száma

– áll a közleményben.

A levélben két lépést követelnek a kormánytól.

Egyrészt azt akarják, hogy a kormány önálló bűncselekményként kezelje a kiskereskedelmi dolgozók megtámadását vagy bántalmazását, és szigorúbb büntetést szabjon ki az elkövetőkre. Ez megkövetelné azt, hogy a rendőrség rögzítse ezeket a bűncselekményeket.

Másrészt, az iparág azt is szeretné, hogy a kiskereskedelmi bűnözés nagyobb prioritást kapjon a rendőrség részéről az Egyesült Királyságban.

Nagy-Britanniában járványként terjed a bolti lopások száma.

A Primark s a Next ruházati lánc is azt nyilatkozta, hogy megnövekedtek a náluk elkövetett lopások, míg a Tesco szupermarket a bolti bűnözés terjedése miatt testkamerákat adott a munkatársainak. A diszkont Aldi is ezzel próbálkozik.

Mi sem maradtunk ki.

Tavaly évvégén az előző évihez képest hazánkban is megugrott a kisebb, vagyis ötvenezer forintos értéket meg nem haladó, így még szabálysértésnek számító lopások száma az év első tizenegy hónapjában – derült ki az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) adataiból.

Míg 2021 azonos időszakban 6172 ilyen esetet regisztráltak, addig 2022 január és november vége között 7560-at. Ez 22,4 százalékos növekedést jelent.

Az elkövetők a legtöbb esetben elsősorban élelmiszert loptak, ezt a toplistán a ruházat, az illatszer, a vegyi áru és a műszaki cikk követte. A legtöbb ilyen lopást a hiper- és a szupermarketekben, valamint egyéb vagyonőrt foglalkoztató üzletekben követték el.

A kisebb értékű lopások 13,1 százalékát fiatalkorúak, 0,5 százalékát pedig gyermekkorúak követték el, hasonlóan a tavalyi arányokhoz.