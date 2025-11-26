Bolsonarót szombaton vették őrizetbe szökésveszély miatt, miután a lábán lévő nyomkövetőt egy forrasztópákával megrongálta. A legfelsőbb bíróság ezt követően elrendelte, hogy a házi őrizetből börtönbe helyezzék át.

Néhány napja a legfelsőbb bíróság elutasította a volt elnök első fellebbezését, mivel védői nem terjesztettek elő újabb panaszt az ítélettel szemben, így az most jogerőssé vált.

Börtönbüntetése letöltését a 70 éves exelnöknek a brazíliavárosi szövetségi rendőrfőkapitányságon kell megkezdenie, ahol jelenleg is őrizetben van, és ahol egy nemrég felújított egyszemélyes, 12 négyzetméteres cellában helyezték el.

A korábbi elnök több egészségügyi problémával küzd, részben a 2018-as kampány során elszenvedett hasi késelés következményeként.

Bolsonarót szeptemberben ítélték 27 év és 3 hónap börtönbüntetésre azzal a váddal, hogy a 2022-es választási veresége után puccskísérletet szervezett, hogy hatalmon maradjon.