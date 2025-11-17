Noha hivatalosan nyugdíjba vonult, Zacher Gábor aligha tétlenkedik, mivel a gyakorlatban továbbra is aktívan dolgozik orvosként és mentőorvosként.

Harmadik könyvének friss megjelenése után az ismert toxikológus vállalta, hogy jószolgálati nagykövetként segíti az Országos Mentőszolgálat Alapítvány (OMSZA) munkáját.

„Számomra nem is volt kérdés, hogy elfogadom-e a felkérést”

– fogalmazott Zacher Gábor.

Az addiktológus szakember kifejtette: „a mentők és az egészségügy világa mindig is a mindennapjaim része volt, és örömmel vállalok minden olyan szerepet, amellyel akár közvetett módon is segíthetek a betegeknek. A Mentőalapítvány munkáját évek óta figyelemmel kísérem és nagyra tartom, az pedig külön öröm, hogy az alelnök, Czakler Éva régi kollégám és barátom.”

Az együttműködés célja a társadalom edukációja egészségügyi és egészségvédelmi témákban, valamint a civil és vállalati támogatói bázis erősítése annak érdekében, hogy a Mentőalapítvány továbbra is innovatív eszközökkel és programokkal segíthesse a mentők munkáját.

A Mentőalapítvány és Zacher Gábor első közös megjelenése egy rövid videó, amelyben az újdonsült jószolgálati nagykövet többek közt azt is felvázolja, hogyan egészíti ki és segíti a Mentőalapítvány az OMSZ tevékenységét, működését.

Az együttműködés első nagyobb közös akciója egy adventi jótékonysági kampány lesz, amely az ünnepi időszakban a mentők mindennapi, sokszor emberfeletti munkájára hívja fel a figyelmet – derült ki az OMSZA közleményéből.