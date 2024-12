Orvosok hitelességével és hírnevével élnek vissza csalók egyre többször a neten terjedő, mesterséges intelligenciával készülő videókban, ahol éppen egy csodaszert reklámoznak vagy egy gyógyító kezelésről beszélnek le. Most egy kamuvideóra hívta fel a figyelmet Zacher Gábor, toxikológus, amely arról szól, hogy képmása az egekig magasztal egy „mindent is gyógyító készítményt”, majd egy linkre kattintva egy hosszasan megírt kamu-Index-cikkre navigálja a gyanútlan áldozatot. Így élnek vissza egy-egy website népszerűségével és olvasottságával is – írta meg az Index. A kamucikkben pedig még egyszer rábeszélik az érdeklődőt a „csodaszer” megrendelésére.

Hihetetlenül bosszantó, hogy idáig fajult ma ez a világ, hogy ennyire visszaélnek az ember nevével, és mindezt alapvetően azért, hogy valakitől pénzt csaljanak ki – mondta a lapnak Zacher Gábor. Az elmúlt években a nevével reklámoztak már értisztítót, prosztatagyógyszert és mellnagyobbítót is. A szakember hangsúlyozta, hogy soha nem reklámozott és nem is fog reklámozni semmilyen készítményt.

A mostani csalásokban az egyik újdonság, hogy a mesterséges intelligencia segítségével szinte teljesen élethű kamuvideókat készítenek a csalók, még a szájuk is az elmondott szöveg szerint mozog.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektorának nevét is felhasználták nemrégiben, erről itt írtunk >>>

A csalók elsősorban az idősebb korosztályt célozzák meg az újabb tartalmakkal, és ez halálos kimenetelű is lehet. Az is újdonság még a mostani videóban, hogy gyógyszerelhagyásra biztatnak Zacher Gábor nevében, mondván, a „csodaszer” megoldja az egészségügyi problémákat.

Itt most már nem csak arról van szó, hogy pénzt csalnak ki, hanem arra biztatnak, hogy hagyják abba az inzulinkezelést, és ezzel a fantasztikus csodaszerrel foglalkozzanak, ami nem létezik – tette hozzá az orvos.

Innentől kezdve ez már egy ember számára életveszélyes lehet

– figyelmeztet a toxikológus. Hozzátette, hogy voltak, akik a korábbi átverések során meg is rendeltek termékeket, amelyek vagy hatástalanok voltak, vagy akár egészségkárosító hatásuk is lehetett. „Ez pedig már bűncselekmény” – világított rá.

Zacher Gábor több feljelentést is tett már hasonló esetekben, de a nyomozások eredménytelenek maradtak.

Fölveszik természetesen az adatokat, leírják, megnézik, aztán utána ide-oda-amoda továbbküldik, aztán kiderül, hogy nem találják az illetőket, és lezárják a nyomozást – osztotta meg személyes tapasztalatait. Az ehhez hasonló ügyekkel kapcsolatban érdemes inkább a Nemzeti Nyomozó Irodát kérdezni.

Bár a csalások elleni védekezés módját inkább számítástechnikai szakértők és kibervédelmi szakemberek tudnák megmondani, Zacher Gábor szerint fontos, hogy az emberek legyenek szkeptikusak. A szakemberek nagyon nagy százalékban a saját területükön mozognak. A videóban csupa olyan dologról van szó, legalábbis a részemről, aminek az én szakterületemhez – a sürgősségi ellátáshoz, a toxikológiához – semmi köze nincs – emelte ki, hozzátéve, hogy ő e két területtel kapcsolatos kérdésekben nyilatkozik.

A gyógyszerreklámozás egyébként is szigorúan szabályozott Magyarországon.