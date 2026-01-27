Bár hétfői ülésén a Kulturális és Innovációs Minisztériumhoz tartozó Utónév-engedélyezési bizottság keményen kirostálta a nem használt utóneveket, az ülés eredményeiről tartott beszámoló szerint egy név megmenekült.
A Kósa Lajos által vezetett bizottság úgy döntött, csak egy névkérelmet fogadnak el.
Ez a Vinka női név, ez egy virágnak a neve
– ismertette a fideszes politikus.
Az Index emlékeztetett, Kósa elmondása szerint tavaly augusztus óta összesen 281 névkérelem érkezett be hozzájuk, ebből a Nyelvtudományi Kutatóközpont mindössze hétre tett javaslatot.
A kormánypárti képviselő arról is szólt, megvizsgáltak további 198 olyan nevet, melyeket egyetlen állampolgár sem visel. Ezek közül 145 esetében azt javasolták, hogy vegyék ki a névjegyzékből, a többit elküldték felülvizsgálatra a Nyelvtudományi Kutatóközpontnak. Emellett megegyeztek arról, hogy negyedévenként fognak ülésezni.
Egy későbbi videóból kiderült, több olyan nevet is elkaszáltak, mint a Lucie, Freya, Wolf, vagy éppen a Leukoplastina.
