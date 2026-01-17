Megközelíti a másfél millió forintot egy B kategóriás gépjárművezetői engedély megszerzése a németeknél, a hazánkban jellemző, átlagos piaci árszint több mint dupláját jelentő összeg viszont sokakat távol tart a mobilitástól.

Emiatt a szövetségi kormány számos könnyítést lengetett be a jogosítvány megszerzéséhez, ám már kongatják a vészharangot az autósiskolák: ha olcsóbb lesz a folyamat, azzal

csődök sora jöhet a kisvállalkozások uralta területen, és több ezer alkalmazott veszítheti el az állását.

Mehetnek az utcára a profik

Pofonegyszerű vizsga, gyakorlás szimulátoron, átláthatóság az oktatási árak terén: Patrick Schnieder (CDU) konzervatív szövetségi közlekedési miniszter nemrég ismertette a reformterveket, amelyekben meglepő változások is szerepelnek.

Például az elméleti képzést szakértő nélkül, mobilról is elvégezhetik majd a diákok, majd az eddiginél jóval kevesebb tesztkérdés után léphetnek szintet, de főként, ausztriai mintára a jövőben – profi oktatók helyett – már egy hozzátartozó is taníthatja a kezdőknek a gyakorlati vezetés fortélyait.

Ez kedvező lehet azoknak, akik eddig anyagi okokból nem tudták megszerezni a jogosítványt, viszont vállalkozások százai kerültek pánikhangulatba: ha ez így folytatódik, az autósiskoláknak meg kell fontolni, hogy

fizetés nélküli szabadságra küldik az oktatókat és az irodistákat,

de a legrosszabb esetben csődhullám jön – közölte a Welttel a németországi Gépjárművezetőoktatók Szövetsége.

A jelenség országszerte fenyegeti a piacot: például a bajoroknál is beszorultak a kkv-k a megszokott rendszer és a készülő reformok közé, a kereslet átmeneti visszaesése miatt sok helyen már döntöttek is a munkaidő csökkentéséről – írja az Augsburger Allgemeine.

Drága az oktatás, de nem hagyható ki

Ahogy itthon, Németországban is megosztja a közvéleményt, hogy reális-e több százezres, akár milliós nagyságrendű összegeket kifizetni egy alapvető engedély megszerzéséért – a szolgáltatók mindenütt a magas költségekre hivatkoznak.

Az autósiskolákban főleg a megemelkedett személyzeti és üzemanyagkiadások állnak a drágaság mögött, ezeket áthárítják az ügyfelekre. Ráadásul úgy tapasztalják, hogy a tanulóvezetőknek inkább több gyakorlásra van szükségük, mint kevesebbre, ami hivatásos oktatóval átlagosan 55-75 euró (21-29 ezer, itthon 10-15 ezer forint) óránként – emiatt kerül egyre többe a képzés. Magyarországon

átlagosan 46-47 vezetésórára van szükségük a tanulóknak,

hogy esélyük legyen a sikeres vizsgára, bár sokaknak így sem jön össze első próbálkozásra.

A szakszövetség szerint az időszerű, megszakítás nélküli képzés lenne a költségek csökkentésének egyik módja, de kulcsfontosságú a diákok motivációja is. Például a kedvezményezett, 17 éves kortól kezdődő oktatási programok beváltak, ahol a fiatalok ritkábban buknak meg, és körülbelül 2500 euróból (~963 ezerből) megszerzik az engedélyt – jelezték.

Az egész EU egyszerűsít, jön a digitális jogsi

Megírtuk: az EU-ban is könnyebb szabályozásról döntöttek – eszerint például a kezdő sofőrök képzésében nagyobb figyelmet kapnak az okosrendszerek, míg újdonság, hogy a B mellett a teherautókra vonatkozó, C kategóriánál is már lehet vezetni 17 éves kortól, a szállítmányozási ágazat krónikus munkaerőhiányának enyhítése érdekében. Emellett legkésőbb

2030-tól unió szerte elérhető lesz a digitális jogosítvány az okostelefonokon.