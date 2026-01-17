Megközelíti a másfél millió forintot egy B kategóriás gépjárművezetői engedély megszerzése a németeknél, a hazánkban jellemző, átlagos piaci árszint több mint dupláját jelentő összeg viszont sokakat távol tart a mobilitástól.
Emiatt a szövetségi kormány számos könnyítést lengetett be a jogosítvány megszerzéséhez, ám már kongatják a vészharangot az autósiskolák: ha olcsóbb lesz a folyamat, azzal
csődök sora jöhet a kisvállalkozások uralta területen, és több ezer alkalmazott veszítheti el az állását.
Mehetnek az utcára a profik
Pofonegyszerű vizsga, gyakorlás szimulátoron, átláthatóság az oktatási árak terén: Patrick Schnieder (CDU) konzervatív szövetségi közlekedési miniszter nemrég ismertette a reformterveket, amelyekben meglepő változások is szerepelnek.
Például az elméleti képzést szakértő nélkül, mobilról is elvégezhetik majd a diákok, majd az eddiginél jóval kevesebb tesztkérdés után léphetnek szintet, de főként, ausztriai mintára a jövőben – profi oktatók helyett – már egy hozzátartozó is taníthatja a kezdőknek a gyakorlati vezetés fortélyait.
Ez kedvező lehet azoknak, akik eddig anyagi okokból nem tudták megszerezni a jogosítványt, viszont vállalkozások százai kerültek pánikhangulatba: ha ez így folytatódik, az autósiskoláknak meg kell fontolni, hogy
fizetés nélküli szabadságra küldik az oktatókat és az irodistákat,
de a legrosszabb esetben csődhullám jön – közölte a Welttel a németországi Gépjárművezetőoktatók Szövetsége.
A jelenség országszerte fenyegeti a piacot: például a bajoroknál is beszorultak a kkv-k a megszokott rendszer és a készülő reformok közé, a kereslet átmeneti visszaesése miatt sok helyen már döntöttek is a munkaidő csökkentéséről – írja az Augsburger Allgemeine.
Drága az oktatás, de nem hagyható ki
Ahogy itthon, Németországban is megosztja a közvéleményt, hogy reális-e több százezres, akár milliós nagyságrendű összegeket kifizetni egy alapvető engedély megszerzéséért – a szolgáltatók mindenütt a magas költségekre hivatkoznak.
Az autósiskolákban főleg a megemelkedett személyzeti és üzemanyagkiadások állnak a drágaság mögött, ezeket áthárítják az ügyfelekre. Ráadásul úgy tapasztalják, hogy a tanulóvezetőknek inkább több gyakorlásra van szükségük, mint kevesebbre, ami hivatásos oktatóval átlagosan 55-75 euró (21-29 ezer, itthon 10-15 ezer forint) óránként – emiatt kerül egyre többe a képzés. Magyarországon
átlagosan 46-47 vezetésórára van szükségük a tanulóknak,
hogy esélyük legyen a sikeres vizsgára, bár sokaknak így sem jön össze első próbálkozásra.
A szakszövetség szerint az időszerű, megszakítás nélküli képzés lenne a költségek csökkentésének egyik módja, de kulcsfontosságú a diákok motivációja is. Például a kedvezményezett, 17 éves kortól kezdődő oktatási programok beváltak, ahol a fiatalok ritkábban buknak meg, és körülbelül 2500 euróból (~963 ezerből) megszerzik az engedélyt – jelezték.
Az egész EU egyszerűsít, jön a digitális jogsi
Megírtuk: az EU-ban is könnyebb szabályozásról döntöttek – eszerint például a kezdő sofőrök képzésében nagyobb figyelmet kapnak az okosrendszerek, míg újdonság, hogy a B mellett a teherautókra vonatkozó, C kategóriánál is már lehet vezetni 17 éves kortól, a szállítmányozási ágazat krónikus munkaerőhiányának enyhítése érdekében. Emellett legkésőbb
2030-tól unió szerte elérhető lesz a digitális jogosítvány az okostelefonokon.
A kezdők befüvezve nem ülhetnek a volán mögéLekapcsoltak a rendőrök egy 22 éves tanulóvezetőt Münchenben, aki úgy érkezett az első gyakorlati órájára, hogy marihuána hatása alatt állt, majd a forgalomban feltűnt a furcsa viselkedése. Az nem derült ki, az oktatója miért engedte kábítószer hatása alatt a volán mögé, mindenesetre a férfi 500 eurós pénzbírságot kapott és eltiltották a jogosítvány megszerzésétől. Bár Németországban 2024 áprilisa óta jórészt legális a kannabiszfogyasztás, a kezdő, azaz 21 év alatti sofőröknek az engedély megszerzésétől számítva két évig nemcsak az alkohol, hanem a THC fogyasztása is tiltott a Német Autóklub szerint. Másoknak a törvény a pszichoaktív anyagra 3,5 nanogramm/milliliter határértéket határoz meg – ez a bódultság szempontjából körülbelül olyan hatású, mint az elfogadott 0,5 ezrelékes véralkoholszint, amikor például egy korsó sört, vagy egy-két pohár bort fogyaszt el valaki.
