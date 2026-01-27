A Rendőrképző Akadémia korábbi tanulói Budapest belvárosában munkába menet akadályoztak meg egy csoportos verekedést. Az általuk közzétett poszt szerint az egyenruhások azonnal közbeléptek.

Az esetet kifejtve a Blikk arról ír,

a nyolcfős társaság tagjai egymást nem kímélve verekedtek, a helyzet pedig gyors és határozott fellépést igényelt.

A két közbelépő rendőr közül az egyik angolul kommunikált, s a felszólította az érintetteket a cselekmény azonnali befejezésére. A másik szakszerűen választotta szét a dulakodó embereket, így más civilek nem sérültek meg.

A Rendőrképző Akadémia kiemelte, különösen büszkék arra, hogy éles helyzetben is magabiztosan, felelősségteljesen és határozottan léptek fel a képzésben részt vevő kollégák.