A Rendőrképző Akadémia korábbi tanulói Budapest belvárosában munkába menet akadályoztak meg egy csoportos verekedést. Az általuk közzétett poszt szerint az egyenruhások azonnal közbeléptek.
Az esetet kifejtve a Blikk arról ír,
a nyolcfős társaság tagjai egymást nem kímélve verekedtek, a helyzet pedig gyors és határozott fellépést igényelt.
A két közbelépő rendőr közül az egyik angolul kommunikált, s a felszólította az érintetteket a cselekmény azonnali befejezésére. A másik szakszerűen választotta szét a dulakodó embereket, így más civilek nem sérültek meg.
A Rendőrképző Akadémia kiemelte, különösen büszkék arra, hogy éles helyzetben is magabiztosan, felelősségteljesen és határozottan léptek fel a képzésben részt vevő kollégák.
Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon, vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.
Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg.im.gov.hu
A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.
