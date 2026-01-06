November végére az összes kórházi adósság, vagyis az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) által fenntartott intézményeknél és az egyetemi klinikáknál felhalmozódott tartozás összege 94,3 milliárd forintot ért el, vagyis decemberre tényleg túl lesz a 100 milliárd forinton a tartozásállomány – mondta lapunknak Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára.

Egy hónappal korábban az intézmények össztartozása 85,7 milliárd forint volt.

A négy egyetemi klinika november végén 26,2 milliárd forint kifizetetlen számlát halmozott fel:

a Szegedi Tudományegyetem: 8,79 milliárd forintot;

a Semmelweis Egyetem: 0,97 milliárd forintot;

a Debreceni Tudományegyetem: 7,85 milliárd forintot;

a Pécsi Tudományegyetem: 8,61 milliárd forintot;

Tavaly, vagyis 2025-ben nem nagyon volt olyan hónap, amikor a tolerálható adósság időarányos értéke alatt lett volna a kórházi tartozás. Még az első félévben az intézmények próbálták tartani az adósságszintet, júliusban azonban az összes lejárt tartozás elérte a 60 milliárd forintot, és onnantól kezdve igazából csak az volt a kérdés, hogy a 100 milliárdos adósságot novemberben vagy decemberben érik-e el a betegeket ellátó intézmények.

A Magyar Államkincstár (MÁK) adatai szerint az egészségügyi intézményeknél fennálló tartozásállományból 0,8 milliárd forint az állammal szembeni tartozás, 0,4 milliárd forint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szembeni adósság, a szállítókkal-szolgáltatókkal szembeni tartozás pedig 66,9 milliárd forintot ért el november végén. Az adatszolgáltatásra kötelezett 533 intézményből valamennyi teljesítette adatszolgáltatási kötelezettségét. Az adós kórházak vagy járóbetegeket ellátó intézmények száma novemberben 229 volt, ebből kizárólag 30 nap alatti tartozással 83 intézmény rendelkezett – derül ki a MÁK adataiból.

Jó lenne, ha kikerülne a kórházi adósság a slágertémák közül

Rásky László a beszállítók érdekeit képviselő szakszövetség főtitkára az Economxnak úgy fogalmazott, hogy a kórházi beszállítók továbbra is úgy gondolják, hogy az egészségügyi finanszírozásért felelős és azt teljesítő magyar állam kötelessége, hogy biztosítsa az anyagi fedezetet ahhoz, hogy az intézmények határidőre ki tudják fizetni a megrendelt termékek, orvostechnikai eszközök és az elvégzett szolgáltatások ellenértékét.

Kiemelte, hogy nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az egészségügy eszközeit beszállító vállalkozások 60 napos fizetési határidővel kötelesek kiállítani a számláikat, tehát például az egy hónapos késedelem már azt jelenti, hogy a teljesítéstől eltelt egy teljes negyedév.

Mindeközben a beszállító cégek csak úgy indulhatnak el egy közbeszerzésen, ha nincs az állam felé fennálló tartozásuk, tehát a vállalkozásoknak minden kötelezettségüket határidőre kell teljesíteniük. Ebből a szempontból különösen megterhelő az áfa befizetése, hiszen egy olyan adónemben kell nagy összegű kifizetést teljesíteni, amely még nem folyt be az adott céghez.

Ugyanakkor az OSZ tagvállalatainak vezetői azt is látják, hogy a lehetőségekhez mérten az egészségügyért felelős államtitkárság mindent megtett a finanszírozás javításáért. Ennek az igazi tesztje 2026-ban lesz, hiszen a tavalyi 150 milliárd forint mellett idén további 80 milliárd forint pluszforrás kerül a rendszerbe – tette hozzá a főtitkár. A januárra ígért és a tavaly év végéig felhalmozott adósságra vonatkozó konszolidációt követően fog megmutatkozni, hogy az intézményrendszer jelenlegi teljesítménye mellett elégségesek lesznek-e ezek a lépések, illetve hogy milyen további intézkedésekre lesz szükség még 2026-ban.

Nagyon várják az adósságrendezést a beszállítók, hiszen már most rendkívül nehéz helyzetben vannak a cégek. Ugyanakkor Rásky László szerint a kórházak teljesítménye és az idei áremelkedések miatt semmi esetre sem javasolt úgy kalkulálni, hogy az idei 100 milliárd forint körüli tartozásból kivonjuk a 80 milliárd forint pluszforrást, ami „csupán” 20 milliárd lejárt adósságot jelentene 2026 végén.

Ám az elmúlt időszakot, és különösen az elmúlt három évet figyelembe véve már az is nagy eredmény lenne, ha idén a lejárt tartozásállomány megállna 35 milliárd forint környékén

– emelte ki az OSZ főtitkára.

Idén januárban az adósságrendezés mellett az Orvostechnikai Szövetség arra számít, hogy a Kórházi Adósságkezelő Munkacsoportot ismét összehívják, ahol kiértékelhetik a 2025-ös év történéseit, levonhatják a konklúziókat – mondta Rásky László. És abban is bíznak, hogy hamarosan már nem a kórházak eladósodottsága lesz a „slágertéma”, hanem például az innovatív és hatékonyabb technológiák befogadása, ami a betegellátás javításának is fontos kritériuma.