A várakozásoknak megfelelően 6,5 százalékon tartotta az irányadó kamatot a Magyar Nemzeti Bank. A döntést kisebb forinterősödés követte, az euró árfolyama 380,5 közelébe ereszkedett vissza.

A jegybank publikálta a kamatdöntés hátteréről szóló közleményét is. Ebben kitértek arra, hogy

a hazai reálgazdaságot továbbra is kettősség jellemzi. Az előző kamatdöntés óta beérkező makrogazdasági adatok alapján a kiskereskedelmi forgalom bővülése folytatódott, míg az ipari és építőipari termelés volumene csökkent novemberben. A munkaerőpiac feszessége az elmúlt negyedévek során lassanként oldódik, a munkanélküliségi ráta historikus összevetésben azonban továbbra is alacsony.

Hozzáfűzték, az idei évtől mind belső, mind külső tényezők hozzájárulnak a magyar gazdasági növekedés élénküléséhez. Az emelkedő reálbérek, valamint a háztartásoknak nyújtott kormányzati jövedelemnövelő intézkedések miatt a fogyasztás a teljes előrejelzési horizonton támogatja a növekedést. A magas költségvetési kiadások ugyanakkor nehezítik a GDP-arányos államadósság-ráta csökkenését – figyelmeztetett a jegybank.

A forinterősödés segít, de maradtak inflációs kockázatok

A decemberi inflációs folyamatokról a jegybank közleménye kiemelte, az árdinamika mérséklődése elsősorban az üzemanyagok és a feldolgozott élelmiszerek inflációjának csökkenéséhez köthető, míg a piaci szolgáltatások és az iparcikkek havi átárazása a historikus átlag felett alakult. Az elmúlt félév során a vállalati árvárakozások összességében visszafogott dinamikát jeleztek, ugyanakkor a lakossági inflációs várakozások stagnáltak.

A külső költségkörnyezet általános javulása, valamint az erősebb forint beszerzési árakban való megjelenése támogatja a dezinflációt. Ugyanakkor az év eleji vállalati átárazások alakulása bizonytalanságot hordoz az inflációs kilátásokra nézve – értékelt az MNB. Prognózisuk szerint az áremelkedés üteme 2026 elején ideiglenesen a 3 százalékos inflációs cél alá mérséklődik, majd átmenetileg a toleranciasáv felső széle közelébe emelkedik. Az inflációs cél 2027 második felében érhető el fenntarthatóan.

Adatvezérelt üzemmódban marad az MNB

A Monetáris Tanács értékelése szerint az inflációs kilátásokat kiegyensúlyozott kockázatok övezik. Ezek továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikát tesznek szükségessé. A döntéshozók megítélése szerint a szigorú monetáris kondíciók fenntartása indokolt.

A Tanács folyamatosan értékeli a beérkező makrogazdasági adatokat és az inflációs kilátásokat befolyásoló tényezőket, kiemelten az év eleji átárazásokat, valamint a pénzügyi piacok stabilitását, amelyek alapján körültekintően és adatvezérelten, ülésről ülésre dönt az alapkamat mértékéről

– hangsúlyozta Varga Mihály, az MNB elnöke.

A jegybank első embere hangsúlyozta, abban bíznak, hogy a beszerzési árakban már megjelent forinterősödés hatása hamarosan érezhető lesz a fogyasztói árakban.

Nem ördögtől való aranyat vásárolni

Varga Mihály kapott kérdéseket az aranybefektetésekről és a forint árfolyamáról. Figyelik a nyersanyagpiaci folyamatokat, így az arany árfolyam alakulását. Ismert, az ország 110 tonna fizikai aranykészlettel rendelkezik. Most nincs a napirenden olyan javaslat, hogy ezt tovább növelnék, de nincs kizárva, hiszen az arany szerepe felértékelődik a tartalék menedzselésében. Magánvéleményként Varga Mihály azonban nem tartja ördögtől valónak további aranyvásárlásokat. A stabil forintárfolyam továbbra is kívánatos, ám hogy a jelenlegi szint erős, vagy gyenge az megítélés kérdése és nem a jegybank feladata.