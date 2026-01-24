Az Orbán-kormányok gyakorlatilag minden magyar háztartást érintő lakáspolitikai kérdését így foglalhatjuk össze a legegyszerűbben:

tényleg olyan fontos számunkra a saját ingatlan?

Ezt a felvetést az Otthon Start Expo 2026 rendezvényünkön tovább árnyalták a résztvevők.

A kínálati oldal szerint

azért vállalnak be a magyarok akár 25-30 évnyi eladósodottságot is, mert a bérleti piac Magyarországon teljesen szabályozatlan, nincsenek biztonságban sem a bérbeadók, sem pedig a bérlők.

A magyar emberek történelmi és kulturális hátterükből fakadóan elsősorban saját tulajdonú ingatlanokat preferálják - fogalmazott az Economxnak a rendezvény egyik kerekasztal vendége Csepeti Ádám.

A Miniszterelnökség stratégiai ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkára arról is beszélt, hogy ez nem generációs és nem egzisztenciális kérdés, az idősek, a középkorúak és a fiatal generációk is a saját lakást preferálják, és egyértelműen ez az igény fogalmazódik meg az egyetemeken tanulók és a pályakezdők esetében is. Az Otthon Start Program egy olyan új célcsoportot emelt be a potenciális hitelfelvevők és ingatlanvásárlók körébe, akik a piaci körülmények között kiszorultak az ingatlanvásárlók és a hitelfelvevők köréből - erősítette erősítette meg a helyettes államtitkár, hozzátéve: a fix 3 százalékos hitelkonstrukció egy nagyon kedvező lehetőség, hogy a magyar fiatalok igényeiknek és preferenciáiknak megfelelő saját tulajdonú ingatlanhoz jussanak.

Csepeti Ádám szerint, ha az embernek van egy saját tulajdonú ingatlana, lesz egy vagyona, az kialakít egy kötődést az adott településhez, adott lokációhoz, így azt elkezdi magáénak érezni, gondozni, gyarapítani. A közösség szempontjából is felelősen viselkedik és egyben gondozza is a saját vagyonát.

Ez a polgári-konzervatív kormányzás egyik fontos értéke

- magyarázta.

Éppen ezért mi kevésbé hiszünk a bérlakáspiac intézményes fejlesztésében

- hangsúlyozta a stratégiai ügyekért felelős kormánytag. Ellenpéldaként felhozta a cseheket, a lengyeleket, vagy épp a németeket, de megjegyezte azt is, a bérlakáspiac mindig bizonytalan, amit Németországban jelenleg is kénytelenek elszenvedni az emberek. Németországban a lakhatási válság csapdája elől menekülnek az emberek az albérletekbe, éppen ezért ütközött jelentős társadalmi ellenállásba, hogy a korábban kiszámítható módon szabályozott bérleti díjakba nemzetgazdasági okok miatt az ottani hatóságok durván belenyúltak.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Úgy látja, hogy egy ilyen potenciálisan kedvezőtlen helyzetben a kormányzatnak meg kell védenie a magyar állampolgárokat a külső környezeti változásoktól, amelyek egyik napról a másikra negatívan befolyásolhatják a bérlakásokra vonatkozó feltételeket és az emberek mindennapi biztonságát.

Mi nem egy baloldali szocialista kormány vagyunk. Nem szeretnénk a berlini vagy bécsi mintára belenyúlni direkt eszközökkel a bérlakáspiac alakulásába

- fogalmazott a Miniszterelnökség helyettes államtitkára a szabályozással kapcsolatban. Mint mondta, nem lát akkora társadalmi nyomást és olyan mértékű anomáliákat a piacon, amelyek bármiféle hirtelen kormányzati beavatkozást sürgetnének ezen a téren.

Hozzátette, a kormányzat is tisztában van azzal, hogy Budapesten és a nagyvárosokban az Otthon Start Program mellett is marad egy társadalmi szegmens, amelynek a tagjai továbbra is inkább bérlakásokban élnek, ugyanakkor örömmel tapasztalják azt is, hogy a fix 3 százalékos kamatozású hitelprogram egyik pozitív mellékhatásaként a bérleti díjak országszerte csökkenni kezdtek. Ez jelentősen javítja a fiatalok lakhatási lehetőségét nem csak Budapesten, de a vidéki egyetemi és ipari nagyvárosokban is.

Összességében tehát azt gondolom, továbbra is lesz egy szűk társadalmi célcsoport, ami a bérlakáspiacon találja meg majd a számításait, de mi alapvetően a saját tulajdonú ingatlanszektort és a saját tulajdonú ingatlanra vágyókat hozzuk helyzetbe

- foglalta össze.

Csepeti Ádám a munkaerő-mobilizáció kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy korlátozott alapterületű országban élünk, és a nagyvállalati vezetőkkel való egyeztetések után arra jutottak, hogy a közlekedési lehetőségek fejlődése mellett a más településen munkát vállaló dolgozók is a tapasztalatok szerint egyre inkább saját tulajdonú ingatlanokat vásárolnak, és nem bérlakásokat keresnek.

Ugyanakkor a bérlakás vagy saját ingatlan kérdés valószínűsíthetően téma lesz az országgyűlési választási kampányban is. Legalábbis erre utal, hogy Kapitány István, a Tisza Párt új gazdasági és energetikai vezetője arról beszélt, hogy az állami pazarlás, luxus beruházások, propaganda és korrupció felszámolása után az így felszabaduló forrásokat az egészségügybe, oktatásba és bérlakásépítési programokra csoportosítanák át. Miközben a kormányzati oldalon több eredményről is be tudtak számolni. Legutóbb Gulyás Gergely kancelláriaminiszter az Otthon Start Program sikerével kapcsolatban azt közölte, hogy eddig 34 ezer hiteligénylést regisztráltak, 18 ezer hitelt pedig már folyósítottak a bankok.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Az igénylők átlagéletkora 34 év, az átlagos hitelösszeg 34 millió forint, az átlagos futamidő 21,5 év. Jelenleg tízből négy lakásvásárlás otthon startos ügyfelekhez köthető, az első lakásvásárlók aránya pedig 40 százalékkal nőtt a programnak köszönhetően - mondta.

A miniszter a legutóbbi Kormányinfón úgy nyilatkozott, az Otthon Start Program hozhat leginkább növekedést a hazai építőiparban, e támogatás eredményeként az elmúlt évtized legjobb adatai születhetnek meg idén és jövőre lakásépítés terén.

Hozzátette azt is, hogy a fogyasztási adatok terén a tavalyi, jó adatoknál is kedvezőbb számok ígérkeznek, eközben az iparban "elszenvedjük a német gazdasággal való összekötöttség következményeit", ami eddig előnyös volt a számunkra, de most hátrányt jelent.