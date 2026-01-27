Súlyos túlszámlázások és fenyegetések árnyékolják be a duguláselhárítási szolgáltatások piacát – hívja fel a figyelmet a Drain Expert Kft. szakértője.

Batuska Csaba szerint

a „csőgörényes maffiának” nevezett jelenség lényege, hogy a telefonon ígért alacsony ár helyszíni rejtett költségekkel emelkedik akár milliós összegre.

Monoron 1,4 milliót követeltek kétórás munka után, Szentendrén pedig félórás duguláselhárításért 800 ezret, agresszív fellépés kíséretében. A szakember három kérdés feltevését javasolja a csalók kiszűrésére, és rendőrségi, fogyasztóvédelmi bejelentést sürget a károsultaknak.