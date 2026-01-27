Csúcsformát mutat a forint a keddi jegybanki kamatdöntés után: délután az euróval szembeni árfolyam 379 közelébe süllyedt.

Utoljára 2024 januárjában jegyezték ilyen alacsony áron az eurót a bankközi devizapiacon.

A mai forinterősödés magyarázata egyértelműen a jegybank környékén keresendő. Kamatvágásra nem számítottak az elemzők, arról viszont lehetett elemzéseket olvasni, hogy kedden kommunikációs szinten utalást tehet az MNB egy esetleges februári kamatcsökkentésre. Ez elmaradt, ahogy Nagy János, az Erste makrogazdasági elemzője fogalmazott, csökkent a februári kamatvágás esélye. Sőt, indokolt lehet a szigorú monetáris kondíciók fenntartása és a további óvatosság.

Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum igazgatója szerint egy márciusi kamatvágás viszont már nem lepné meg a piacokat és várhatóan a forint is jól állná a sarat.

Arra számítunk, hogy ezt követően júniusban jöhet még egy vágás, melyet néhány hónap kivárás követhet. Ezt főleg az indokolja, hogy az év második felében még az árrésstopok fennmaradása esetén is magasabb lehet az infláció, amelyet a kormányzati intézkedések keresletélénkítő hatása is megdobhat

– fogalmazott az MBH Elemzési Centrum vezetője.

A késő délutáni órában a dollár-forint mozgása is lekövette a fejleményeket, az árfolyam 317 alá csökkent.