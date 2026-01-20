A Republikon Intézet 2025. december 10-15. között, 1000 fős telefonos mintán végzett kutatása szerint a magyarok háromnegyede úgy érzi 2025-2026 fordulóján, hogy rosszabbul él, mint négy évvel ezelőtt.

A válaszadók véleménye a szavazótáborok szerint jelentősen eltér: a Fidesz-KDNP híveinek több mint 38 százaléka is így látja a helyzetet, a Tisza Párt támogatóinak 93 százaléka, a „Tiszán-túli” ellenzékiek 82 százaléka gondolja negatívan, míg a bizonytalanok körében ez az arány 80 százalék.

A kutatás szerint a teljes népesség mindössze 8 százaléka utasítja el, hogy rosszabbul élnénk, a válaszadók negyede pedig hajlik pozitív véleményre. A tanulmányból az is kiderül, hogy a társadalom széles rétegei érzékelik romló megélhetési helyzetüket, függetlenül politikai hovatartozásuktól.

A kutatás szerint az állítás, miszerint „rosszabbul élünk, mint négy éve”, a következő arányokkal találkozik: a teljes népesség 43 százaléka teljes mértékben egyetért, 26 százaléka inkább egyetért; a Tisza Párt támogatói között 70 százalék teljes mértékben és 23 százalék inkább egyetért; a Fidesz-KDNP hívei 11 százalékban teljesen és 27 százalékban inkább egyetértenek; míg a „Tiszán-túli” ellenzékiek 57 százaléka teljesen és 25 százaléka inkább egyetért.

A Republikon emlékeztet arra is, hogy a Fidesz 2006-os választási kampánya egyik legismertebb jelmondata ugyancsak így szólt: „Rosszabbul élünk, mint négy éve!” A szlogen a Medgyessy- és Gyurcsány-kormányok 2002-től nyújtott teljesítményét kritizálta, főként a munkanélküliség, az áremelkedés és a gazdasági nehézségek miatt. Az intézet szerint érdekes történelmi kontraszt, hogy ekkor az MSZP kormánypártként a 13. havi nyugdíj bevezetésére hívta fel a figyelmet „Megcsináltuk!” szlogennel, amelyet a Fidesz eleinte élesen kritizált. A „rosszabbul élünk” üzenet azonban végül nem volt elegendő a választás megnyeréséhez: a többség a kormánypártoknak és Gyurcsány Ferencnek szavazott bizalmat.