Vecsésen kellett intézkednie a Készenléti Rendőrség légirendészeinek, miután egy férfi szabálytalanul reptette drónját – olvasható az Index cikkében.

A férfi azzal veszélyeztette a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér forgalmát, hogy egy gyárépület tetejéről többször is 3 ezer méter magasra reptette gépét.

A hírek szerint az elkövető elismerte, hogy nincs tisztában a szabályokkal, és elmondta, hogy szabadidős célból reptette a drónt. Mivel az eszköz a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közvetlen közelében repült, ezzel veszélyeztette a leszálló és induló kereskedelmi járatokat – közölték.

A hatóság közlése szerint a Készenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok Igazgatósága Légirendészeti Szolgálata a légtér védelme érdekében egyre nagyobb hangsúlyt fektet a repülőeszközök, valamint a pilóta nélküli légi járművek ellenőrzésére. Ennek oka nem más, mint hogy egyre több eszköz és jármű használja a légteret, és ezzel párhuzamosan megnövekedett a légtérsértések száma is.