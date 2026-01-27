A rendkívüli hidegre tekintettel megnövekedett januári fűtés többletfogyasztásának költségét a kormány átvállalja a családoktól. Az MVM a technikai részletek kidolgozásáig felfüggesztette a számlák kiküldését.
Aki már megkapta a januári mennyiségekre szóló számláját, egyelőre ne fizesse be azt. A rezsistop miatt nem szükséges számlázási módot váltani
– írta az energiaszolgáltató vállalat a Facebook oldalán.
Az MVM múlt héten a weboldalán közölte, hogy a kormány által szerdán bejelentett januári rezsistop értelmében felfüggesztik a számlák kipostázását. A rendkívüli hidegre tekintettel a megnövekedett fűtés többletfogyasztásának költségét a kormány átvállalja a családoktól, így
az energiaszolgáltató átmenetileg nem küldi ki a számlákat.
A vállalat közleményében felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy várják meg a részletes tájékoztatást, még akkor is, ha már megkapták vagy befizették aktuális számlájukat, illetve ha a napokban érkezik korábban kiállított számlájuk.
