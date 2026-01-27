Meglehetősen széles körű nyilvánosságot kapott az a Vitézy Dávid által a hétvégén újraosztott kép, amin egy öt különböző típusú vasúti kocsiból összeállított Békés InterCity vesztegel lerobbanva Nagykátánál – írja a 24.hu. A korábbi közlekedési államtitkár máris kritikájának adott hangot.

A fővárosi képviselő azzal kommentálta a képet, hogy mivel Lázár János Építési és Közlekedési Minisztériuma (ÉKM) visszamondta az új mozdonyok beszerzését, a fotón szereplő IC-t egy osztrák cégen keresztül drágán bérelt használt mozdony húzta volna, ez azonban lerobbant, ezért

a vonat elé egy 50 éves mozdonyt fogtak be.

Az ÉKM részéről sem maradt válasz nélkül a bírálat, így Csepreghy Nándor miniszterhelyettes válaszolt kedden Vitézynek. Lázár helyettese szerint a politikus ismét egy erőltetett posztban támadta a minisztert és a MÁV-csoportot.

Csepreghy úgy látja, a budapesti képviselő a Békés IC-t húzó, osztrák cégtől bérelt lerobbant vontatójárműről írottakkal azt sugallta, hogy „kár volt az új mozdonyok beszerzéséért, mert azok is elromlanak néha, akkor pedig vontathatják őket a régi járművek...”

„Az új, korszerű mozdonyok valóban elromolhatnak néha, csak – érthetően – sokkal ritkábban, mint a régi vontatójárművek” – szólt a kormánypárti érvelés, melybe az is belefért, miszerint a vasúti közlekedés pontossága egy év alatt 78 százalékról 81 százalékra növekedett, mert a korszerű bérelt járművek kevesebb energiafelhasználás mellett is jobban gyorsulnak.

A konkrét kritikára azt mondta, nem véletlenül volt hibrid a szerelvény. Elmondása szerint az IC-kocsikon kívül azért voltak rajta gyorsvonati és személyvonati kocsik is, mivel azok helyjegy váltása nélkül, sima viszonylati jeggyel, illetve ország- és vármegyebérlettel is igénybe vehetők. „Ezzel a megoldással tehát azoknak is biztosítani tudjuk a távolsági utazást, akik kevesebb pénzből szeretnének utazni” – fűzte hozzá Lázár János miniszterhelyettese.

Ismert, Vitézy az említett bejegyzésében a MÁV-ra utalva azt fogalmazta meg, ez az egy fotó tökéletesen foglalja össze Lázár János rombolását és ámokfutását.