Olcsó, és a minőséggel sincs olyan nagy probléma: videó az új orosz diszkontból

Faragó Janka, 2026. január 20. Fotó: Economx
Az ország különböző részéről, sőt még a határon túlról is érkeztek érdeklődők az üzletbe. Sokan kételkedve, vagy csak a kíváncsiság által vezérelve szemezgettek a termékek közt.
Többen kiemelték, hogy a húsáru bizalomgerjesztőnek tűnik. Ez egyik válaszolónk hozzátette, hogy nem minden termék csúcskategóriás, de szerinte érdemes próbálgatni és kitapasztalni, hogy mik a legjobbak.
A legtöbb vásárló a TikTok-ról értesült a bolt létezéséről.
