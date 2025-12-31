Olcsó, és a minőséggel sincs olyan nagy probléma: videó az új orosz diszkontból

Tavaly év végén megnyitott az orosz diszkontlánc, ami Basket Plus néven a 18. kerületben várja a vásárlókat. Sok kifogás jelent meg kommentben ezért az Economx új videójában a minőségről kérdeztük a vásárlókat.

Az ország különböző részéről, sőt még a határon túlról is érkeztek érdeklődők az üzletbe. Sokan kételkedve, vagy csak a kíváncsiság által vezérelve szemezgettek a termékek közt.

Többen kiemelték, hogy a húsáru bizalomgerjesztőnek tűnik. Ez egyik válaszolónk hozzátette, hogy nem minden termék csúcskategóriás, de szerinte érdemes próbálgatni és kitapasztalni, hogy mik a legjobbak.

A legtöbb vásárló a TikTok-ról értesült a bolt létezéséről.