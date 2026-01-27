Az orosz csapatok már kilométerekre állomásoznak Zaporizzsja déli és délkeleti peremétől, erről szólalt meg Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke – jelentette a TASZSZ.
A hírügynökség szerint Oroszország vezérkari főnöke azt mondta, a Dnyepr haderőcsoport egységei immár a település irányába haladnak.
Kapcsolódó
Az előretolt egységek a regionális központ déli és délkeleti peremétől 12-14 km-re helyezkednek el
– fogalmazott a Zapad csapatcsoport bázisterületének szemléje után.
Jevhen Balitszkij, a zaporizzsjei régió kormányzója arról számolt be, hogy január 16-án az orosz erők ukrajnai offenzívája négy irányban kezdődött meg: Lukjanivszke, Novobojkivszke, Novojakovlevka és Pavlovka felé.
A Gazeta emlékeztetett, korábban az orosz fegyveres erők átvették az irányítást Novojakovlevka felett a Zaporizzsjei régióban.
