Az orosz csapatok már kilométerekre állomásoznak Zaporizzsja déli és délkeleti peremétől, erről szólalt meg Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke – jelentette a TASZSZ.

A hírügynökség szerint Oroszország vezérkari főnöke azt mondta, a Dnyepr haderőcsoport egységei immár a település irányába haladnak.

Az előretolt egységek a regionális központ déli és délkeleti peremétől 12-14 km-re helyezkednek el

– fogalmazott a Zapad csapatcsoport bázisterületének szemléje után.

Jevhen Balitszkij, a zaporizzsjei régió kormányzója arról számolt be, hogy január 16-án az orosz erők ukrajnai offenzívája négy irányban kezdődött meg: Lukjanivszke, Novobojkivszke, Novojakovlevka és Pavlovka felé.

A Gazeta emlékeztetett, korábban az orosz fegyveres erők átvették az irányítást Novojakovlevka felett a Zaporizzsjei régióban.