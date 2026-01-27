Több mint 19 ezer vállalkozás nyújtott be igényt az ősszel indult Széchenyi Kártya Program fix 3 százalékos kamatú hitele iránt – jelentette be Nagy Márton kedden.
A nemzetgazdasági miniszter közölte, hogy az október 6-án indult konstrukció kiemelkedő érdeklődést váltott ki a magyar kis-és középvállalkozók köreiben.
Hozzátette, hogy a mindössze 16 hét alatt benyújtott kérelmek összege átlépte az 1000 milliárd forintot, ebből pedig 500 milliárd már szerződött állománnyá vált.
