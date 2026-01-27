A francia törvényhozók elfogadtak egy törvényjavaslatot, amely megtiltaná a 15 év alattiak számára a közösségi média használatát. Emmanuel Macron elnök kiemelte, hogy a cél a gyerekek védelme a túlzott képernyőidőtől – írja az Index.

A képviselőház ülésén a javaslatra 130-an szavaztak igennek és 21-en nemmel. Emmanuel Macron jelentős lépésnek nevezte a szavazást, és úgy véli, ezzel sokkal biztonságosabb környezetet sikerült teremteni a gyerekeknek.

A portál azt írja, a törvény részeként a mobiltelefonokat is elveszik az iskolákban, s Ausztrália után a Franciaország lenne a második olyan ország a világon, amelyik meglépi ezt a húzást.

Gyermekeink érzelmei nem eladók, és nem manipulálhatók sem amerikai platformok, sem kínai algoritmusok által

– közölte Macron egy az üggyel kapcsolatban.

A szenátus február közepéig kell, hogy elfogadja törvényt, amely szeptember 1-én léphet életben. A rendelettől azt várják, hogy védelmet jelent azokkal szemben is, akik a közösségi média révén próbálják befolyásolni a fiatalok gondolkodását.