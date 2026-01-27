„Ahogy a múlt héten is beszámoltunk róla, azzal, hogy az alkotmánybíróság megállapította, hogy a szolidaritási hozzájárulásra vonatkozó jogszabályok nem alaptörvény-ellenesek, ebből egy dolog következik, hogy a fővárosi költségvetés rendelete az, ami jogszabályellenes” – állapította meg kedden egy Facebook-videóban Sára Botond.

Sára Botond főispán, Budapest Főváros Kormányhivatala vezetője Kép: MTI , Máthé Zoltán

Budapest főispánja úgy látja, a főváros vezetése nagyjából százmilliárd forintos bevétellel számol idén, ami nem fog megérkezni.

Ezért a kormányhivatal törvényességi felhívással él a Fővárosi Közgyűlés felé.

Sára Botond szerint a főváros nem fogja megnyerni azokat a pereket, amelyektől függ, hogy a város megkap-e bizonyos összegeket. Ez szavai szerint instabillá teszi a város működését, és veszélyezteti a közszolgáltatások működését. Úgy gondolja, Budapest költségvetése fiktív számokon alapul.

Mint a Telex emlékeztetett, Karácsony Gergely főpolgármester tavaly decemberben azt mondta a költségvetésről: abban számoltak azzal, hogy Magyarország még „nyomokban” jogállam. Bíznak például abban, hogy a bírósági ítélet alapján a kormányzattól pénzt kapnak majd vissza.