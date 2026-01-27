Nem indul a tavaszi országgyűlési választáson a Magyar Szocialista Párt (MSZP) – olvasható a HVG cikkében.

A Magyar Nemzet ennek kapcsán azt írja:

Komjáthi Imre pártelnök arról tájékoztatta a tagokat, hogy nincs elég önkéntes, aki részt tudna venni az aláírásgyűjtésben és a kampányban. A párt támogatottsága is mélyponton van, így feltehetően az országos lista állítása is esélytelen lenne.

Közölték továbbá, hogy a szebb napokat is megélt szervezet nem a Tisza Párt javára lép vissza, és hogy a Medián legutóbbi mérése szerint az MSZP már az 1 százalékot sem ért el.

A HVG azt írja, hogy ennek ellenére várhatóan egyéniben többen is elindulnak majd a választáson, ilyen jelölt lehet például Kunhalmi Ágnes Dél-Pesten, valamint Hiller István Pesterzsébeten és Soroksáron.

Az MSZP egyelőre nem válaszolt arra, hogy melyik párt támogatására fogják buzdítani árván maradt szavazóikat.

Telex: cáfolja a párt a híreket

„Nincs ilyen döntés” – mondta a Telex megkeresésére Komjáthi Imre. Az MSZP elnöke arról beszélt, hogy az MSZP elnöksége szerdán hívja össze a párt kongresszusát február közepére, és ott döntenek majd az indulásról.

„Addig az előző kongresszus döntése van érvényben, ami arról szólt, hogy elindulunk mind a 106 körzetben.”

Az elnök hozzátett: „Mivel folyamatos változásban van a politika, nekünk ehhez kell alkalmazkodnunk”.