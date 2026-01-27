Brutális időjárás csapott le Moszkvára. A hidrometeorológiai központ narancssárga szintű időjárási veszélyhelyzetről adott riasztást. A meteorológiai szolgálat arra figyelmeztetett, hogy a havazás akár két napig, január 29-ig is eltarthat.

A rendkívüli időjárás miatt a tömegközlekedésben fennakadások vannak, a közúti forgalom és a légiközlekedés is leállt – írja a Gazeta.

A moszkvai városháza közölte, hogy a nehéz időjárási körülmények jelentősen rontották a közlekedési helyzetet – az autóval történő utazás átlagosan 40–50 perccel hosszabb. A városi szolgáltatók információi szerint több szakaszon is súlyos torlódások alakultak ki.