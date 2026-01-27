Újabb mérföldkőhöz ért a kormányzat otthontámogatási programja. Azt már korábban bejelentették, hogy a kormányzat 2026 januárjától évi nettó 1 millió forintos vissza nem térítendő támogatást biztosít a közszolgálatban dolgozók legszélesebb körének.

A lakáshitel törlesztéshez vagy új lakáshitel önerőjéhez nyújtott Otthonteremtési támogatás szabadon felhasználható. Annak igazolására, hogy a támogatást önerőként vagy a havi törlesztésre használta fel, nincs szükség. Amennyiben az Ön házastársa is a közszolgálatban dolgozik, a támogatást mindketten kérhetik. Így akár összesen évi nettó 2 millió forint támogatást is kaphatnak

- derül ki a kormányzat honlapján.

Ugyanakkor most már költségvetési forrást is rendeltek a programhoz. A legfrissebb Magyar Közlönyből kiderül, a kormányzat 180 milliárd forintot csoportosított át a közfeladatot ellátó munkavállalók otthontámogatására.

Egyébként Orbán Viktor úgy döntött, hogy

297 348 773 006 forinttal csökkenti a költségvetés Gazdaságfejlesztési Keretét.

A legnagyobb, 180 milliárdos tétel az otthontámogatásra jut, de több mint 51,4 milliárd forintot csoportosítanak át az országos közúthálózat felújítására, 17,1 milliárd forintot a Gödöllői Királyi Kastély felújítására, valamint felsőoktatási intézmények infrastrukturális, innovációs és ökoszisztéma fejlesztéseire 22,5, járóbeteg-szakellátásra pedig 16 milliárd jut.

Tehát a kormányzat 180 ezer jelentkezővel számol, igaz, azt még nem lehet tudni, hogy közölük mennyien rendelkeztek már 2026 előtt is lakáshitelszerződéssel.

Ez azért fontos, mert ha a jogosultnak van érvényes 2026. január 1-jét megelőzően létrejött lakáscélú kölcsönszerződése, hitelszerződése, lízingszerződése, lakáscélú megtakarítása, akkor 2026. február 15-ig kell jelezni a munkáltatónál az Otthontámogatás iránti igényt. Ellenkező esetben az Otthontámogatást nem tudja igénybe venni a munkavállaló.

Amennyiben a jogosult munkavállaló 2026. január 20-ig beadta kérelmét, a munkáltató 2026 februárjában fogja utalni egy összegben az Otthontámogatást.

Amennyiben 2026. február 15-ig adja be kérelmét, 2026 márciusában fogja utalni egy összegben az Otthontámogatás összegét.

Ám egyelőre azt nem tudni, hogy ténylegesen mennyien fogják beforgatni ezt a hitelükbe.

A szabadfelhasználású támogatás egy része így gyorsan megjelenhet a kiskereskedelemben és a szolgáltatásoknál. Ezek döntően áfaköteles tranzakciók, így a költségvetés február–márciusban többlet áfabevételt realizálhat. A támogatás nem rendszeres jövedelem. Az áfabevétel-növekmény egyszeri lökést ad, amely április után kifut. Ez nem épül be tartósan az adóalapba. Másrészt a kifizetett összeg egy része megtakarításba vagy adómentes felhasználásba is kerülhet. Emiatt az áfabevétel-növekedés aránya a teljes 180 milliárd forinthoz képest visszafogott marad, nagyságrendileg a fogyasztásba áramló hányad függvénye.