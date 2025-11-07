Októberben további közel 80 Tesco áruházba telepítettek automata defibrillátorokat, így már a hálózat minden egyes üzletében elérhető az egyszerű, gyors és hatékony újraélesztést lehetővé tevő készülék.

A KSH adatai szerint 2024-ben a halálesetek 30 százaléka szív- és érrendszeri eredetű megbetegedésekből származott és 4 százaléka szívinfarktus miatt közvetkezett be.

A defibrillátor használata akár háromszorosára növeli a túlélési esélyeket a kórházon kívüli szívmegállás esetén, ezért is játszanak kiemelt szerepet a Tescónál nyilvánosan hozzáférhető újraélesztő eszközök, melyek az egyik legszélesebb lefedettségű életmentő hálózatot biztosítják a vásárlók és az áruházak környékén tartózkodók számára.

A Medtraining által telepített Clark Pro típusú automata defibrillátorokat bárki könnyedén működésbe tudja hozni, a hangüzenetek pedig egyértelműen végigvezetik a segítségnyújtót az életmentési folyamaton. Az eszközök kockázatmentesen használhatók, mivel előzetes szívritmuselemzést végeznek, és kizárják a sokk véletlen vagy indokolatlan leadását.

„2019-ben kezdtük el a defibrillátorok telepítését, 2023-ban pedig tovább bővítettük a lefedettséget, és ma már minden működési egységünkben elérhetők. Kollégáink és vásárlóink biztonsága elsődleges számunkra, és tisztában vagyunk vele, hogy a mentők kiérkezéséig megkezdett újraélesztés és defibrillálás esetén akár 60-70 százalékos is lehet a túlélés esélye" – mondta Hevesi Nóra, a Tesco-Global Zrt. kommunikációs vezetője.

Az automata külső defibrillátorok kis méretűek és tömegűek, ezáltal könnyen hordozhatók, öntapadó elektródáik pedig egyszerűen és gyorsan felhelyezhetők a beteg mellkasára.

"Évente 4-5 alkalommal van szükség a készülékek használatára, a gyorsaság és a hatékonyság pedig több esetben már életet mentett. A Tescónál az éves elsősegély-tréning a defibrillátor használatára is kitér, továbbá oktatóvideót is készítettünk a témában, amely segít kollégáinknak elsajátítani az ismereteket” – tette hozzá.

Azonnali használatuk szó szerint élet-halál kérdése lehet, mivel minden egyes defibrilláció nélkül eltelt percben 8-10 százalékkal csökken a beteg túlélési esélye.