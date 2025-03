Gubík László, a felvidéki Magyar Szövetség elnöke még 2011-ben vált igazán ismertté, amikor felvette a magyar állampolgárságot, emiatt azonban automatikusan elveszítette a szlovákot, vállalva az ezzel járó atrocitásokat. A politikus eddig korszakváltásról beszélt, azonban most úgy érzi, ha 2027-ben sem jut be a magyar párt pozsonyi vezetője, akkor nem csupán lemorzsolódás, hanem a teljes széthullás következik be a szlovákiai magyar közösségben – írja az Index.

A politikus utóbbi éveit több tényező is hátráltatta. Nem választhatott, és nem is volt választható az elmúlt időszakban, illetve nem szavazhatott arra a pártra sem, amelyet most vezet. Elvesztette lakcímét is, hiszen törölték a lakossági nyilvántartásból, a kialakult jogi vákuum miatt pedig két évig az egészségügyi ellátása sem volt megoldható.

Ebből kifolyólag az volt a célja, hogy legyőzzön egy nyilvánvalóan alkotmányellenes törvényt, mivel akaratán kívül senki nem fosztható meg szlovák állampolgárságától, főként, hogy azt a legerősebb jogcímen, a születésével szerezte.

A politikus tavaly novemberben találkozott Robert Fico szlovák miniszterelnökkel, akinek elmondta, hogy a pártja általhozott ellentörvényük miatt jelenleg egy belpolitikai anomália, mivel úgy vezet egy szlovákiai pártot, hogy közben külföldi állampolgársággal rendelkezik. A miniszterelnök erre úgy reagált, hogy voltak olyan történések magyar-szlovák viszonylatban, amelyekre nem lehet büszke.

Gubík kiemelte, szeretné visszaállítani az eredeti állapotot, amikor mindenki felvehette egy másik ország állampolgárságát, bármilyen retorzió nélkül. Meggyőződése, hogy egy kisebbségi közösségnek elemi érdeke keresni a közös pontokat a mindenkori kormánnyal. Két okból viszont kizárná az együttműködést bármelyik párttal, ha nyílt magyarellenesség lenne tapasztalható a politikájában, illetve ha az emberi méltóságot teljesen figyelmen kívül hagyná. Ficóra azonban ezek most nem jellemzőek, emiatt pedig összességében változott a róla alkotott kép.

Gubík azt javasolná, hogy a szlovák politikusok ne csak egy buborékból döntsenek arról, hogy mit is szeretne a magyarság, hiszen többen élnek vegyes házasságban, de vannak magyar ajkú romák és olyanok is, akik elköltöztek az országból. Szerinte érdemes lenni végezni egyfajta társadalomelemzést, mivel mindegyik csoportnak más a problémája és különböző bánásmódot igényelnek.

A magyarok érdekét csak egy magyar párt tudja képviselni, ezt pedig mindenáron el kell magyarázni a kiábrándult, rezignált embereknek.

Az elmúlt években nem volt komolyabb konfliktus szlovák–magyar viszonylatban, bő két hete viszont Pozsonyban megkéseltek egy magyar fiatalt. A politikus az ügy kapcsán kiemelte, látens nacionalizmus mindig volt a szlovák társadalomban és talán még lesz is egy ideig, ez ellen viszont küzdenie kell minden jóakaratú embernek. Verbális és adott esetben fizikai atrocitás időszakonként előfordulhat.