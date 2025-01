A pénteki sajtótájékoztatón a szlovák belügyminiszter, valamint a Szlovák Információs Szolgálat (SIS), továbbá a pénzügyőrség is részt vett. Robert Fico állítása szerint a Grúz Nemzeti Légióval kapcsolatban áll a Békét Ukrajnának nevű szervezet is, akik a múlt héti szlovákiai tüntetések szervezésében is részt vettek.

A kormányfő azt is állítja, hogy a légió az ukrán hírszerzés irányítása alatt áll, és vezetője – aki részt vett a kijevi Majdanon, majd később a Tbilisziben zajló hasonló eseményekben – egyike azoknak a személyeknek, akiket a szlovák hatóságok a napokban tiltólistára tettek, vagyis nem tartózkodhat Szlovákia területén.

Jana Maskarova országos rendőrfőkapitány és Matus Sutaj Estok szlovák belügyminiszter csütörtökön jelentették be, hogy kiutasítanak egy ukrán állampolgárt, többeknek pedig megtiltják az országba való belépést a szlovák kormány tervezett megbuktatásával kapcsolatos tevékenységekkel összefüggésben – írja az MTI.

