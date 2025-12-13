Fokozott ellenőrzést tart a rendőrség december 15. és december 21. között az ország útjain – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata szombaton a police.hu oldalon.
A közlemény szerint a ROADPOL Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) éves terve alapján, a rendőrség Magyarország egész területén a járművezetők ittas és bódult állapotának közúti ellenőrzését végzi.
A rendőrség célja, a közlekedésbiztonsági helyzet javítása, a balesetek megelőzése – áll a közleményben.
Rekordszintű támogatás: jöhet az alkoholzárMiközben Magyarországon zéró tolerancia van érvényben az ittas vezetéssel szemben, Angliában és Walesben még mindig csak csökkenteni szeretnék a mérhető mennyiséget. Közben az autósok többsége elfogadná, ha lenne az autóban alkoholzár, ami nem engedné az ittas embereket vezetni.
