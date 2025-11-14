Hétfőtől országos közlekedésbiztonsági akciót indít a rendőrség, amelynek fókuszában a tehergépjárművek, az autóbuszok és azok vezetői állnak – közölte pénteken az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata a police.hu-n.

A ROADPOL Operational Group – az európai közlekedésrendészeti szervek hálózatának műveleti csoportja – éves ellenőrzési terve alapján a magyar rendőrség november 17. és 23. között végzi a fokozott vizsgálatokat az ország minden térségében.

A ROADPOL Truck & Bus akció keretében kiemelten ellenőrzik a vezetési és pihenőidők betartását, a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályokat, valamint a beutazás és belföldi tartózkodás jogszerűségét.