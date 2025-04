Parázs vita zajlik a családtámogatási extrákról és az ATM-terjeszkedésről is a parlamentben

Az anyák adómentességének részleteit vitatják meg ma az Országgyűlés plenáris ülésén, ahol a többi közt az EP-képviselők vagyonnyilatkozati kötelezettségét is be kívánják vezetni, ezzel feltehetően alaposan alávágva a Tisza Pártnak is.