Az Állami Számvevőszék nemrég feljelentést tett a Magyar Nemzeti Bank alapítványa, a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADMA) ügyében, mivel

az ÁSZ szerint az egykor 266 milliárd forintos tőkével induló alapítvány vizsgálata után vagyon elleni és gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények gyanúja vetődött fel.

A számvevőszék azt állapította meg, hogy a vagyonkezelést, a befektetéseket egy lényegében átláthatatlan, a valós vagyon értékelését szinte ellehetetlenítő, közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló gazdasági társaságok és magántőkealapok által alkotott cég- és befektetési struktúrán, az Optima-csoporton keresztül hajtották végre.

Matolcsy György most az Indexnek nyilatkozva elmondta, hogy alaposan áttanulmányozta az ÁSZ mindhárom jelentését, és úgy látja, azokban olyan megállapítások szerepelnek, amelyek iratellenesek és egyáltalán nem felelnek meg a tényeknek.

Mint mondta, az is kiderült ezeket a tanulmányokat nézve, hogy az Optima Befektetési Zrt. és a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADMA) is érdemben válaszolt az ÁSZ valamennyi megállapítására.

„Valami miatt azonban mégsem vették figyelembe ezeket, sőt az ÁSZ elnöke szándékosan olyan értékelést is nekem tulajdonított az Alapítvány és az Optima-csoport vagyoni helyzetéről, amit én sosem mondtam, nem is mondhattam" - fogalmazott a volt jegybankelnök. Miként „az is felfoghatatlan hiba az ÁSZ elnökétől, ahogy a károkozás szóval dobálózik.”

Matolcsy György szerint „érthetetlen szakmaiatlanságra” vall, és végső soron megkérdőjelezi az ÁSZ elnök alkalmasságát is, hogy a nemzetközi sztenderdek helyett az ÁSZ az értéket kizárólag a tőzsdei árfolyamokkal látja igazoltnak. A volt jegybankelnök úgy véli, a számvevőszék figyelmen kívül hagyja, hogy itt óriási mértékű ingatlanvagyonról van szó.

„A portfólió tíz országban diverzifikált, irodai és kereskedelmi ingatlanokat, vendéglátóipari létesítményeket és lakóingatlan projekteket tartalmaz. A tőzsdei árfolyamok a piaci érték valóban fontos indikátorai, de nem az egyedüliek" - tette hozzá Matolcsy György.

Az Index azon kérdésére, hogy mekkora lehet most az Alapítvány vagyona, a korábbi jegybankelnök azt mondta:

„Az adatokból egyértelműen látszik, hogy az alapítványi vagyon teljes mértékben megvan, sőt az értéke meghaladja az 500 milliárd forintot."

Azon kérdésre pedig, hogy fennáll-e a hűtlen kezelés gyanúja a Neumann Egyetem vonatkozásában, Matolcsy György úgy reagált: „Minden információ szerint megvan az alapítványi vagyon, sőt jelentősen emelkedett is, így a Neumann Egyetem befektetéseivel kapcsolatos ÁSZ-álláspont sem védhető."

Korábban az Economx is beszámolt arról, hogy Matolcsy György távozása után a Magyar Nemzeti Bank új vezetése „minden jogi lehetőségre és területre kiterjedő” vizsgálatot jelentett be a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány és az akörül létrehozott cégcsoport, az Optima Zrt. működésével kapcsolatban. Varga Mihály jegybankelnök az Állami Számvevőszéket is tájékoztatta a fejleményekről, miután annak feladata a közpénzekkel, a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás ellenőrzése. A számvevőszék jelentése szerint az alapítványtól milliárdok kerültek Matolcsy György fiának környezetéhez. Az ORFK hűtlen kezelés miatt nyomoz az ügyben. Az ügyészség pedig megerősítette, hogy a jegybank gazdálkodásáról lefolytatott számvevőszék-vizsgálat megállapításai alapján nyomozás indult, amely „felderítési szakaszban van”.