Újra kell aktiválni a visegrádi csoportot, és térségünkben olyan együttműködési formákra van szükség, amelyek révén Lengyelország, Szlovákia, Csehország és Magyarország is érvényesítheti álláspontját a nemzetközi színtéren – jelentette ki Karol Nawrocki lengyel elnök pénteken egy vidéki gyűlésen, ahol összefoglalta nekik elnöksége első száz napját, ezen belül beszámolt eddigi külföldi látogatásairól.

Elmondta: útjai során a visegrádi csoport újraaktiválására törekszik.

„Nyugat-Európa az utóbbi időben túl sok hibát követett el ahhoz, hogy közömbösek maradhassunk ezekkel szemben"

– jelentette ki. Hozzátette: ezért olyan együttműködési formákra van szükség, amelyek lehetővé teszik a visegrádiak, valamint a skandináv és a balti országok számára is, hogy megismertessék egymással nézeteiket.

Mint fogalmazott: Lengyelország büszke tagja az Európai Uniónak (EU).

„Az EU tagjai akarunk lenni, de nem akarunk Lengyelországban illegális bevándorlást"

– fogalmazott, és megígérte: ennek a felfogásnak az érvényesítésére továbbra is törekedni fog. Bejelentette továbbá: elnökként nem írja alá

„a klímakérdésekre vonatkozó túlszabályozást",

valamint „semmiféle zöld megállapodást és mindazokat a dolgokat sem, amelyekből gyakran nyugat-európai ideológiai őrület lesz".

Lengyelországnak csak azokat az uniós megoldásokat kell foganatosítania, amelyek jók számára, hátrányos előírásokat viszont nem lenne szabad beiktatni a jogrendbe – húzta alá Nawrocki.

A lengyel államfői hivatal pénteken közzé tett egy összefoglalót Karol Nawrocki eddigi munkájáról. Egyebek mellett közölték: hivatali időszaka első száz napján Nawrocki 11 külföldi látogatást tett, ezen belül kétszer járt az Egyesült Államokban. A parlamentben 11 elnöki törvénytervezetet nyújtott be, 13 jogszabályt megvétózott, 70-et pedig aláírt.