Tahóságnak tartja Orbán Viktor azt, hogyha valaki olyan döntéseket hoz, ami másnak nem jó, ilyennek tartja Brüsszel döntéseit is. A kormányfő Kecskeméten, a Digitális Polgári Körök háborúellenes országjárásán a 27 év után visszatérő Csiszár Jenővel beszélgetett a színpadon. A volt tévés egyébként Olaszországban él, és tevékenykedik főkonzulként.

A háború önmagában rossz, de elérhet-e bennünket? – tette fel a kérdést Orbán Viktor, aki szerint nemcsak földrajzilag, hanem politikailag is közel van hozzánk és az uniós vezetők eldöntötték, hogy Európa háborúba megy.

Nem véletlenül tartunk háborúellenes nagygyűléseket

– tette hozzá a kormányfő, aki szerint erősnek kell lenni, hogy ne toljanak be minket egy háborúba.

2030-ra ebből ki kell maradni. Nem lesz egyszerű, bonyolult lesz, lelkierő kell majd hozzá – fogalmazott.

Orbán Viktor elmondta, készül a háború és a 2026 utáni világra, szakértői csapatok már vizsgálják azt, hogy mi nem működött az elmúlt években jól, és mi felett járt el az idő, és kell másképp csinálni.

A kormányzati szerkezethez hozzá kell-e nyúlni – hozta példának. A kormányfő elmondta, egyezkedik az oroszokkal és az amerikaiakkal is, hogy milyen kapcsolatok legyenek majd, és kellő ütemben ebből hasznosítani kell valamit.

A Tiszának tulajdonított dokumentum is szóba került, amit e heti sajtóhírek szerint nem kizárt, hogy mesterséges intelligenciával szerkesztettek. Azt kérdezte ugyanis egy néző, hogy tényleg Orbán Viktor írta-e Chat GPT-vel.

A miniszterelnök szerint a végén mindig kétfajta gazdaságpolitika marad talpon: egy jobboldali és egy baloldali. A kettő között a fő különbség szerinte, hogyan gondolkodunk arról, hol van jó helyen a pénz. A baloldal szerint a politikusoknál, a jobboldal szerint pedig elsősorban az embereknél.

Előbbit akárhányszor kipróbálták, mindig csak nagy baj lett belőle – tette hozzá. A jobboldaliak ezzel szemben félretesznek közös célokra is, de csak annyit, amennyit szükséges, a többit az embereknek adják. Ezért a jobboldal mindig adót csökkent, a baloldal pedig mindig adót emel.

Az MNB fájó dolog, ott pénzek tűntek el.

De ne feledjük el, sikerült átmenni a tervgazdaságból a piacgazdaságba az elmúlt években. Ehhez kellettek döntéshozók, ezt ki kell és ki lehet deríteni, olyan nincs, hogy az MNB nem tud az utolsó fillérig elszámolni – mondta a kormányfő egy nézői kérdésre, miután ők is bekapcsolódhattak a műsorba, mint régen, az Apám világába. Remélem, hogy szerteágazó kép összeáll, és mindenki megkapja, ami jár neki – tette hozzá.

A „hol a lóvé" kérdés Orbán Viktor szerint, túlmutat a Nemzeti Bankon.

A miniszterelnöknek Dobrev Klára, a DK elnöke is feltett kérdést a Szőlő utcai pedofilügyről, amire Orbán Viktor azt felelte, a szocialista kormány alatt 80 pedofil ült börtönben, most pedig 700.

A rendezvényen felszólalt Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is, de közéleti szereplők – mint például Mága Zoltán –, illetve helyiek is részt vesznek az eseményen.