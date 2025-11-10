Az Mfor Nyugdíjas Árkosarában szereplő termékek, vagyis az idősek által tipikusan vásárolt élelmiszerek árai novemberben 799 forinttal csökkentek az októberihez képest, így az árkosár ismét 30 ezer forint alatti összeget, egészen pontosan 29 289 forintot mutatott. Az árkosár értéke tavasszal nem volt ilyen alacsony, jegyzi meg a lap.

Ezzel párhuzamosan az Mfor Nyugdíjas Árkosár-index értéke is nagyot csökkent, ez november elején 0,1 százalékot mutat. A lap szerint ez azt jelenti, hogy az árkosárban szereplő huszonegy élelmiszer ára összesítve csupán 40 forinttal haladja meg a 2024. november elejit.

Az előző hónaphoz képest a legnagyobb árcsökkenést a narancslé (21,8 százalék), az alma (21,6 százalék), a tejföl (18,7 százalék) és a tej (13,6 százalék) produkálta, miközben a sertésmájas ára emelkedett 10 százalékkal.

Éves összehasonlításban vegyes kép látszik: jelentősen drágult az alma (25,5 százalék), a jeges tea (19,2 százalék), a banán (17,1 százalék), a csirkemell (15,8 százalék) és az étolaj (14,5 százalék), míg olcsóbb lett a párizsi (35,9 százalék), a margarin (30,6 százalék), a burgonya és a tejföl (28,3 százalék), a liszt (15,8 százalék) és a tej (14,5 százalék).

Az adatok szerint az elmúlt két évben a nyugdíjasok havi nagybevásárlása 8 százalékkal nőtt, míg a nyugdíjak 12,8 százalékkal emelkedtek. Három- és ötéves távon a bevásárlás ára nagyobb mértékben nőtt, mint a nyugdíjaké, ha a 13. havi juttatást nem számítjuk.

Az idei évi, 1,6 százalékos nyugdíjkorrekciót a novemberi nyugdíjjal együtt, 12-én utalja az államkincstár.